Bloki na os. Dudziarska na Pradze Południe będą wyburzone. Co tam powstanie? Adrian Pieczka 04.10.2024 06:23 Osiedle Dudziarska na warszawskiej Pradze Południe ma zostać wyburzone. Dzielnica już zdecydowała, czeka tylko na pieniądze. Środki będzie musiała przekazać rada Warszawy.

3 Bloki na osiedlu Dudziarska na Pradze Południe będą wyburzone. Co tam powstanie? (autor: RDC)

Osiedle Dudziarska zniknie z mapy warszawskiej Pragi Południe. Trzy bloki mają być wyburzone, ale na razie nie ma na to pieniędzy.

– Nie udało się znaleźć chętnych do kupna lub dzierżawy tych budynków na inne cele - informuje rzecznik dzielnicy Michał Szweycer. – W tej sytuacji planuje się bloki te rozebrać. Kiedy dokładnie to nastąpi jednak w tej chwili nie wiadomo. Wymaga to bowiem niemało nakładów finansowych, a dzielnica ma obecnie inne pilne wydatki związane na przykład z modernizacją zamieszkałych budynków komunalnych – tłumaczy.

Dzielnica nie zdecydowała jeszcze, co stanie się z terenem po wyburzeniu.

Miejsce owiane jest przez mieszkańców zła sławą. Nasz reporter usłyszał, że dobrym pomysłem byłoby, gdyby powstał tam teraz np. ośrodek doskonalenia kierowców.

Trzy bloki powstały w latach 90., aby zapewnić dach nad głową osobom z trudną sytuacją życiową. Ostatecznie miejsce nie spełniło oczekiwań, a ostatni mieszkańcy opuścili budynki w 2019 roku.

Źródło: RDC Autor: Adrian Pieczka/PL