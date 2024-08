Od trzech lat stoi nieczynny. Kolejne opóźnienie w otwarciu szaletu w Parku Skaryszewskim

Otwarcie toalety publicznej w Parku Skaryszewskim kolejny raz się opóźnia. Do uruchomienia szaletu niezbędna jest skrzynka elektryczna, która zgodnie z zapowiedziami miała pojawić się do końca lipca, lecz wciąż nie jest gotowa. — Firma Stoen Operator przystąpiła już do wykonania jej — przekazała nam Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni. Zapytaliśmy firmę o to, na jakim etapie jest budowa skrzynki i kiedy możliwe będzie jej oddanie do użytku.