Oryginał Konstytucji 3 maja wystawiony w Archiwum Głównym Akt Dawnych RDC 03.05.2023 12:11 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w mediach społecznościowych, że w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie do godziny 16 będzie wystawiony dla zwiedzających oryginał Konstytucji 3 maja.

Oryginał Konstytucji 3 maja wystawiony w Archiwum Głównym Akt Dawnych (autor: Archiwa Państwowe/ Twitter)

"Tylko dziś w Archiwum Głównym Akt Dawnych w godz. 12.00-16.00 można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. To jeden z najważniejszych aktów w dziejach Polski i najcenniejszych dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych" - podało w środę w mediach społecznościowych MKiDN.

🇵🇱 Zapraszamy na pokaz Konstytucji 3 maja‼️



📜 Tylko 𝐃𝐙𝐈𝐒́ w Archiwum Głównym Akt Dawnych 𝐰 𝐠𝐨𝐝𝐳. 𝟏𝟐.𝟎𝟎-𝟏𝟔.𝟎𝟎 można oglądać oryginał Konstytucji. To jeden z najważniejszych aktów w dziejach Polski i najcenniejszych dokumentów przechowywanych w @Archiwa. pic.twitter.com/jjWWzEzi7h — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) May 3, 2023

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 maja. Tego dnia Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli, wciąż jeszcze podzielonych na stany. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą naświecie po amerykańskiej.

Po upadku Rzeczypospolitej Konstytucja 3 maja stała się symbolem wielkich dokonań i dowodem na to, że można było stworzyć silne, sprawne i nowoczesne państwo. Jej legenda pobudzała do walk o jego odrodzenie przez cały okres zaborów. Dzięki przyjęciu Konstytucji 3 maja Polacy odzyskali poczucie własnej wartości i szacunek dla swego politycznego dziedzictwa. W latach niewoli były to ważne czynniki wzmacniające wolę walki o odzyskanie państwowość. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 Maja jest świętem ustanowionym w 1919 r. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione. Ponownie stało się państwowym świętem w 1990 r.

