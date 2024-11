Kto potrącił 22-latkę na przejściu dla pieszych? Policja zatrzymała ojca z synem

To ojciec z synem mieli podróżować samochodem, który potrącił 22-latkę w miejscowości Błonie-Wieś. Do wypadku doszło we wtorek wieczorem. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Poszukiwania trwały całą noc. — Zabezpieczony został również do dalszych badań samochód biorący udział w tym zdarzeniu — poinformowała Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.