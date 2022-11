Od środy kolejny operator płatności mobilnych w SPPN w Warszawie RDC 01.11.2022 17:50 Od środy 2 listopada kierowcy będą mogli korzystać z usług kolejnego, trzeciego już, operatora płatności mobilnych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Do aplikacji SkyCash i moBILET dołącza Flowbird – większa konkurencja to wyższa jakość i nowe możliwości - poinformował Zarząd Dróg Miejskich

Od 2 listopada do dotychczasowych operatorów płatności w SPPN (SkyCash i moBILET) dołącza firma Flowbird. „Rozszerzenie oferty płatności mobilnych w warszawskiej strefie ma za zadanie podniesienie jakości usług – im większa konkurencja wśród operatorów, tym lepsze działanie i większe możliwości poszczególnych aplikacji. Opłaty za parkowanie w każdej z nich są takie same, jednak chcemy, aby kierowcy mogli dopasować usługę do osobistych preferencji” - przekazał ZDM.

Flowbird, tak jak pozostali operatorzy, zapewnia możliwość opłacenia postoju bez szukania parkomatu, opłacenie konkretnego czasu parkowania czy spersonalizowane powiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu biletu.

Opłata bez smartfona

Żeby opłacić bilet parkingowy nie trzeba mieć smarfona. Użytkownicy aplikacji mają zapewnioną możliwość płacenia SMS-em lub komendami głosowymi IVR (interactive voice response). Te metody nie wymagają posiadania smartfona (pobrania aplikacji), niemniej należy być zarejestrowanym użytkownikiem usługi i zadeklarować odpowiednie źródło płatności (karta płatnicza/wirtualna portmonetka). Wirtualna portmonetka to rodzaj przedpłaconego rachunku z którego opłacane są transakcje. Jest to system podobny do prepaid w telefonach komórkowych. Wystarczy zasilić konto i z tego konta pobierane są opłaty za postój. Możliwe jest też sprawdzenie historii swoich transakcji.

„Szczegółowa instrukcja korzystania z nowej aplikacji pojawi się na naszej stronie tuż po jej oficjalnej inauguracji, czyli 2 listopada” - poinformował ZDM.

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8-20. Zapłacić za postój pojazdu trzeba niezwłocznie po zaparkowaniu.

W SPPN obowiązują następujące stawki opłaty za postój: pierwsza godzina – 4,50 zł, druga godzina – 5,40 zł, trzecia godzina – 6,40 zł, czwarta i kolejne godziny – po 4,50 zł. Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom postoju. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

