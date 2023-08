Od jutra utrudnienia na rondzie Żaba. Zmiany w ruchu drogowym i komunikacji [SPRAWDŹ] Marta Hernik 28.08.2023 20:26 Ostatni tydzień wakacji tramwajarze poświęcą na wymianę szyn na rondzie Żaba. Od wtorku, 29 sierpnia w tym rejonie pojawią się utrudnienia drogowe. Kierowcy będą mieli ograniczoną możliwość przejazdu przez skrzyżowanie. Zmienią się rozkłady jazdy linii tramwajowych i autobusowych.

Kolejne utrudnienia w związku z pracami na rondzie Żaba (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Kolejne utrudnienia w związku z pracami drogowymi na rondzie Żaba w Warszawie już od jutra. W weekend tramwajarze wymieniali szyny po zachodniej stronie skrzyżowania. Zamknięty był fragment pomiędzy obiema nitkami ulicy Starzyńskiego.

Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich informuje, że od wtorku prace rozpoczną się na torowisku w stronę Odrowąża.

— Będziemy pracowali od wtorku, 29 sierpnia do poniedziałku, 4 września. W tym czasie kierowcy będą mieli ograniczoną możliwość przejazdu przez skrzyżowanie. Z kolei na ulicy Świętego Wincentego będzie obowiązywał nakaz skrętu w prawo w Odrowąża. Prosto, jednym pasem, będą mogły pojechać tylko autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego, taksówki i pojazdy służb miejskich — mówi Dutkiewicz.

Aby ominąć utrudnienia, na ulicy Odrowąża, na wysokości Staniewickiej, zostanie dopuszczona możliwość zawrócenia w stronę ronda.

Prace na rondzie Żaba zakończą się w poniedziałek, 4 września, nad ranem.

Utrudnienia w komunikacji miejskiej

Tramwaje nie będą kursować ulicą Starzyńskiego, od ronda Starzyńskiego do ronda Żaba.

— Czasowo ograniczone zostanie kursowanie tramwajów na Bródnie, a autobusy kilku linii zmienią trasy. Utrudnienia i objazdy będą dotyczyły linii: 1, 3, 4, 25, a także linii autobusowej 169, 212, N14 i N64 — podaje Dutkiewicz.

Tramwaje linii 1, jadące z pętli Banacha, po przekroczeniu Wisły mostem Gdańskim na rondzie Starzyńskiego pojadą prosto ulicą Starzyńskiego do ronda Żaba, a stamtąd dalej jako lina 3 w kierunku pętli Gocławek lub jako linia 4 w stronę pętli Wyścigi. Składy linii 3 będą kursowały z Gocławka po swojej podstawowej trasie aż do ronda Żaba, a następnie zmienią numer na 1 i pojadą w stronę pętli Banacha. Linia 4, jadąca z Wyścigów, dotychczasową trasą dojedzie do ulicy 11 listopada i ronda Żaba, a tam zmieni numer na 1 i wyruszy w stronę placu Narutowicza. Część kursów „czwórki” będzie skierowana z ronda Żaba ulicą Starzyńskiego, przez rondo Starzyńskiego i Jagiellońską do pętli Ratuszowa-ZOO.

W rejonie ronda Żaba (między rondem a wiaduktem linii kolejowej) będą uruchomione tymczasowe przystanki tramwajowe w obu kierunkach, gdzie składy zmienią numer linii.

Komunikacja zastępcza

W trakcie prac autobusy linii zastępczej Z-1 będą jeździły na zmienionej trasie między rondem Żaba a stacją metra Bródno. W niektórych kursach dojadą także do pętli Żerań Wschodni. Z-1 będzie kursowała ulicami: Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińską, Kondratowicza do przystanku Metro Bródno 07. W kursach wydłużonych z ulicy Kondratowicza autobusy skręcą w Bazyliańską, a następnie ulicami Wysockiego, Marywilską, Odlewniczą i Annopol do pętli Żerań Wschodni.

Od 4 września rano tramwaje linii 1, 3, 4 i 25 wrócą na swoje stałe trasy — do pętli Annopol. Do Żerania Wschodniego będą dojeżdżały autobusy linii zastępczej Z-1 oraz 234.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: infoulice.um.warszawa.pl.

