Obchody Światowego Dnia Chorych na Trąd w niedzielę w Warszawie Adam Abramiuk 28.01.2023 16:53 W ostatnią niedzielę stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Trąd, ustanowiony przez Raoula Follereau. W intencji osób chorych na trąd i ich opiekunów w katedrze warszawsko-praskiej odbędzie się msza św. Po niej zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya.

PAP

Przypadający w niedzielę Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia, że w najuboższych rejonach Ziemi nadal żyją i cierpią ludzie dotknięci jedną z najstarszych znanych ludzkości chorób zakaźnych.

W ich intencji z inicjatywy Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya co roku o godz. 12.30 w katedrze warszawsko-praskiej odbywa się msza św. Po liturgii w podziemiach świątyni odbędzie się spotkanie przy filiżance indyjskiej herbaty. Będzie można bliżej poznać posługę dr Heleny Pyz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, która od 34 lat pracuje w ośrodku dla trędowatych Jeevodaya w Indiach, założonym 54 lata temu przez polskiego pallotyna, księdza i lekarza o. Adama Wiśniewskiego.

W ośrodku na stałe mieszka około 120 osób. Są to całe rodziny, osoby samotne. W internatach mieszka ok. 250 dzieci w wieku od 5 lat do wieku studenckiego (były takie lata, że liczba ta przewyższała 400 dzieci).

Trąd na świecie

Na świecie jest ponad 3 mln chorych na trąd. Co roku notuje się ponad 210 tys. nowych przypadków zachorowań w Indiach, Chinach, Brazylii i w Afryce.

- W Indiach żyje 75 proc. wszystkich trędowatych - powiedziała prezes Fundacji Heleny Pyz "Świt Życia" Małgorzata Smolak.

Wśród przyczyn wielkiej liczby chorych na trąd w Indiach są podziały społeczne i ekonomiczne i duże zagęszczenie ludności. Choroba najczęściej dotyka osoby niedożywione i osłabione.

Trąd może być wyleczony antybiotykami. Terapia trwa od 6 do 12 miesięcy, zależnie od stopnia rozwoju choroby. Wczesne wykrycie i leczenie nie powoduje widocznych okaleczeń, które są w społeczeństwie stygmatyzującym piętnem.

Światowy Dzień Trędowatych

Światowy Dzień Trędowatych zainicjował w 1954 r. Raoul Follereau, francuski podróżnik i pisarz zaangażowany w pomoc chorym na trąd. W Indiach obchodzony jest 30 stycznia, w dniu śmierci Mahatmy Gandhiego.

W Polsce pracę doktor Heleny Pyz wspierają Sekretariat Misyjny Jeevodaya i Fundacja Heleny Pyz "Świt Życia". Ośrodek utrzymuje się wyłącznie ze wsparcia finansowego darczyńców i dzięki akcji Adopcja Serca.

Czytaj też: Legendarny dziennikarz Marek Gaszyński spoczął na Starych Powązkach