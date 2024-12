Jest decyzja o ekstradycji podejrzanego o zabójstwo na Nowym Świecie

W najbliższy czwartek ma dojść do ekstradycji Dawida M. To główny podejrzany o zabójstwo mężczyzny, do którego doszło w maju 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. Mężczyzna ukrywał się przed polskimi organami w Turcji. Wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję został skierowany do tureckiego resortu sprawiedliwości w kwietniu 2023 roku.