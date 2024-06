Będzie nocna prohibicja w Warszawie? J. Śpiewak złożył projekt uchwały obywatelskiej Przemysław Paczkowski 06.06.2024 12:12 Mieszkańcy Warszawy mają już dość pijackich burd — uważa Jan Śpiewak, który dziś na sesji Rady Warszawy złożył projekt uchwały obywatelskiej w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie. Zakłada on nałożenie zakazu sprzedaży alkoholu na sklepy i stacje benzynowe na terenie całej Warszawy w godzinach 22-6. Pod projektem podpisało się ponad 700 osób.

Jan Śpiewak złożył projekt uchwały obywatelskiej ws. wprowadzenia nocnej prohibicji (autor: RDC)

Aktywista Jan Śpiewak złożył podczas trwającej sesji rady miasta projekt uchwały obywatelskiej dotyczący wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie.

Pod projektem podpisało się ponad 700 osób. Zakłada on nałożenie zakazu sprzedaży alkoholu na sklepy i stacje benzynowe na terenie całej Warszawy w godzinach 22-6.

Jak podkreśla Śpiewak, mieszkańcy mają dość pijackich burd.

— W Warszawie mamy sześć tysięcy punktów sprzedaży alkoholu, to oznacza, że jeden punkt sprzedaży jest na 300 mieszkańców. Wiąże się to z wielką ilością i szeregiem problemów dla mieszkańców, burd, zakłóceń cieszy nocnej, bezsenności — zaznacza Śpiewak.

Decyzja ws. projektu po konsultacjach

Jan Śpiewak złożył projekt w czasie trwających w Warszawie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący rady Warszawy z ramienia Koalicji Obywatelskiej Sławomir Potapowicz informuje, że decyzja zostanie podjęta, po wynikach konsultacji.

— Przemawiają do mnie te argumenty, które pojawiają się winnych miastach między innymi w Krakowie, gdzie mamy bardzo dużo informacji ze strony służb, że generowany hałas, burdy, rozboje znacząco się zmniejszyły — mówi Potapowicz.

Bezpieczniej dzięki nocnej prohibicji?

Za wprowadzeniem ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu jest Agata Diduszko-Zyglewska przewodnicząca klubu Lewicy-Razem i Miasto Jest Nasze.

— Cieszę się, że Jan Śpiewak dołącza do naszej inicjatywy. Jest to oczywiście całkowicie zgodne z tym, o czym mówimy od miesięcy i do czego namawiamy władze miasta, ponieważ tego sobie także życzą mieszkańcy. Sprzedaż alkoholu nocą powoduje niebezpieczne sytuacje. Naprawdę większość mieszkańców Warszawy tego nie chce, więc oczywiście jesteśmy za tym rozwiązaniem — tłumaczy Diduszko-Zyglewska.

Pomysł popiera również radny Prawa i Sprawiedliwości Filip Frąckowiak. Członek komisji bezpieczeństwa podkreśla, że ograniczyłby to tylko do dzielnic, w których występuje problem.

— Ja, jako radny ze Śródmieścia byłbym za ciszą nocną alkoholową, dlatego że wszystkie osoby, które chcą kupić alkohol na przykład na imprezę w domu, zdążą kupić ten alkohol. Chodzi o to, żeby powstrzymać przed kupowaniem alkoholu osoby nietrzeźwe — wyjaśnia Frąckowiak.

Rada Warszawy ma teraz miesiąc na przeanalizowanie uchwały obywatelskiej.

Mieszkańcy za zakazem?

Zapytaliśmy mieszkańców Warszawy o to, czy są za nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu na terenie całej Warszawy.

Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji na terenie Warszawy trwają do końca czerwca.

