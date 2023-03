Nielegalne składowisko na Targówku. W pojemnikach chemiczne substancje Cyryl Skiba 31.03.2023 20:44 Chemiczny problem warszawskiego Targówka. Nielegalne składowisko odpadów, 86 pojemników z substancją ropopochodną znaleziono w czwartek przy ulicy Odrowąża 9. Mieszkańcy poskarżyli się na unoszący się odór. Okazało się, że jeden z mauzerów był rozszczelniony.

Nielegalne składowisko na Targówku. W pojemnikach chemiczne substancje (autor: WIOŚ/zdjęcie ilustracyjne)

86 pojemników z substancją ropopochodną znaleziono w czwartek przy ulicy Odrowąża 9 na warszawskim Targówku. Około godziny 16:00 strażacy pojechali na miejsce w związku z sygnałem mieszkańców o unoszącym się odorze.

- Na Odrowąża dostaliśmy zgłoszenie o dziwnym zapachu. Okazało się, że na jednej z posesji składowane są zbiorniki, takie po metr sześcienny. Na zewnątrz znajdowało się ich 86 sztuk, z taką jakąś cieczą ropopochodną czy lakierową. No i ten zapach po prostu zaniepokoił mieszkańców - relacjonuje Bogdan Smoter z warszawskiej straży pożarnej.



Na miejscu obok straży pożarnej, pracowała policja, przedstawiciele WIOŚ oraz władz dzielnicy i miasta. Był problem z ustaleniem właściciela działki.

- Najgorsze jest to, że na teren posesji nie było ani wjazdu, ani wejść. Nasza chemia była, sprawdzili. Na miejscu zadysponowano inspektora z miasta, także na miejscu została policja. Natomiast gmina i miasto mieli ustalić właściciela posesji i załatwić temat do końca - dodaje Smoter.





Teren jest zabezpieczony, nikt postronny nie może wejść - podkreśla burmistrz dzielnicy Jędrzej Kunowski i tłumaczy, co dalej.

- Straż pożarna zabezpieczyła pojemniki. W tej chwili trwają działania na miejscu, żeby określić, jaka to jest substancja i pracujemy nad tym, żeby ten rozszczelniony pojemnik wywieźć i zutylizować. My składamy wniosek do m.st. Warszawy, żebyśmy dostali środki na utylizację wszystkich, bo to są odpady niebezpieczne, a my nie mamy środków na usuwanie takich rzeczy - mówi burmistrz.





Trwają próby ustalenia do kogo należą pojemniki. Jeśli policja nie ustali kto pozostawił pojemniki, dzielnica będzie musiała usunąć je na własny koszt.

