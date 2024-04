Kolejne „listwy grozy” w metrze do wymiany. Wiemy, na których stacjach Adam Abramiuk 11.04.2024 18:44 Metalowe listwy w warszawskim metrze zostaną wymienione – Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił już przetarg. – Zdarzało się, że odchodziły od płyt, a po opadach stawały się śliskie i niebezpieczne dla pasażerów – mówi rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Kolejne stacje zyskają antypoślizgowe listwy (autor: RDC)

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na wykonawcę nowych oznaczeń dla niewidomych. Te obecne, po opadach, były śliskie i niebezpieczne.

– Prace obejmą wymianę stalowych listew prowadzących i pól uwagi z metalowych „guzków”. Na obszarze stacji metra Plac Wilsona, Ratusz Arsenał i Służew poza peronami, wybrany przez nas wykonawca wymieni metalowe elementy na kamienne płyty ze żłobieniami i wypustkami – mówi rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Termin składania ofert wyznaczono na 26 kwietnia. Na realizację przeznaczono 20 miesięcy.

„Listwy grozy”

O sprawie niebezpiecznego oznakowania dla niewidomych informowaliśmy w Radiu dla Ciebie już w 2018 roku. Wówczas internauci okrzyknęli je „listwami grozy w warszawskich podziemiach”, a o ich wymianę apelowali ursynowscy radni.

— Te listwy, które są na stacjach pierwszej linii metra, są bardzo śliskie. Mieszkańcy odczuwają to szczególnie wtedy, kiedy pada deszcz, kiedy jest mokro i panuje jesienna plucha. Wówczas dochodzi do bardzo wielu poślizgnięć i wypadków — mówił nam radny Projektu Ursynów Maciej Antosiuk.

Chociaż ZTM wymienił już część oznakowania na antypoślizgowe, to w ubiegłym roku do warszawskiego metra zgłoszono 50 zdarzeń. Do tej pory listwy zamieniono na stacjach: Kabaty, Imielin i Młociny.

