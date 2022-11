Nie w grudniu, ale na wiosnę. Przebudowa Kadetów w Wawrze potrwa dłużej Adam Abramiuk 29.11.2022 08:16 Przedłuża się przebudowa ulicy Kadetów w warszawskim Wawrze. Całość miała być gotowa do końca roku, jednak prace zakończą się dopiero wiosną. Chodzi o ronda na skrzyżowaniach z ulicami Łasaka i Poprawną.

Co z rondami w Wawrze? (autor: ZDM Warszawa)

– To pierwsze rondo jest już w zasadzie przejezdne poza skrętem w kierunku Traktu Lubelskiego. Ono zostało zbudowane już we wrześniu. Natomiast rondo na wysokości Poprawnej, które zastąpi takie dość skomplikowane skrzyżowanie, jest mniej zaawansowane, bo wykonawcy lokują tam stare słupy energetyczne – informuje Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

– Czekamy na usunięcie słupów i uruchomienie nowej sieci – dodaje Dybalski. – Przed usunięciem trzeba w nich przepiąć prąd do wybudowanej jeszcze we wrześniu sieci podziemnej. Już dość długo czekamy na zgodę zakładu energetycznego na tę operację. Bez niej nie da się kontynuować prac. Liczymy na to, że ona będzie niedługo, szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się jej w zeszłym tygodniu. Liczymy, że do końca roku będzie można te słupy usunąć – mówi.

Problem ze słupami to jednak nie wszystko. Inwestycję teraz wstrzymały mrozy, które pojawiły się już w połowie listopada. Robót drogowych nie można prowadzić, gdy temperatura spada poniżej zera.

Czytaj też: Opóźnienia w budowie tramwaju do Wilanowa. Budimex: Nie mamy problemów kadrowych