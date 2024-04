Nagrobki niemieckich osadników na Tarchominie zostaną wyremontowane RDC 19.04.2024 22:19 Pięć nagrobków dawnych niemieckich osadników pozostałych na cmentarzu ewangelickim na Kępie Tarchomińskiej w Warszawie zostanie wyremontowanych przez miasto. – Ich stan jest zły i wymaga podjęcia działań konserwatorsko-restauratorskich – przekazał stołeczny konserwator.

Zabytkowy nagrobek na cmentarzu ewangelickim na Kępie Tarchomińskiej (autor: arch. Jakub Andrzejewski/Stołeczny Konserwator Zabytków/FB)

Biuro stołecznego konserwatora zabytków poinformowało, że miasto odrestauruje pięć nagrobków dawnych niemieckich osadników pozostałych na cmentarzu na Kępie Tarchomińskiej.

Cmentarz ewangelicki dawnych osadników niemieckich z XIX wieku, tzw. olędrów, położony jest przy ul. Kępa Tarchomińska 6 na terenie zamkniętego osiedla mieszkaniowego, tuż przy samym wale wiślanym. Nekropolia została ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

Do naszych czasów na Kępie Tarchomińskiej zachowało się zaledwie pięć nagrobków dawnych osadników. – Ich stan jest zły i wymaga podjęcia działań konserwatorsko-restauratorskich – przekazał stołeczny konserwator.

Poinformował, że na początku kwietnia miasto podpisało porozumienie z Parafią Ewangelicko-Augsburską Św. Trójcy w Warszawie na przeprowadzenie remontu nagrobków. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków jest na etapie wyłaniania wykonawcy prac, które zostaną przeprowadzone ze środków miejskich. Odrestaurowane płyty zostaną na cmentarzu.

Historyczne cmentarze w Warszawie

Cmentarz na Kępie Tarchomińskiej, w przeciwieństwie do cmentarza przy ul. Kamykowej czy na Szamocinie, jest we władaniu miasta.

Na początku kwietnia radny Białołęki Waldemar Roszak poinformował, że rozpoczęto masową ekshumację grobów na dawnym cmentarzu olędrów przy ulicy Kamykowej. Przy okazji wycięto też sporo drzew. O wycince nie wiedziała również dzielnica.

Podczas prac na cmentarzu pojawił się człowiek, który powiedział, że ma podpisaną umowę przedwstępną i po wykonaniu ekshumacji będzie budował na tym terenie osiedle domów.

Do urzędu dzielnicy nie wpłynął jednak żaden wniosek o wydanie warunków zabudowy dawnej nekropolii. Sprawą zainteresował się stołeczny konserwator zabytków, jak również mazowiecki konserwator zabytków, który po kontroli rozpoczął procedurę wpisu nekropolii do rejestru zabytków.

Niemieccy osadnicy w Warszawie

Przez prawie sto lat osadnicy niemieccy meliorowali podmokłe tereny. Budowali domy prostopadle do drogi, z oknami na południe. Do dziś ich budowle można na Białołęce odnaleźć, choć jest ich już coraz mniej. Po II wojnie światowej zostali wysiedleni najpierw do Wielkopolski, potem do Niemiec. Pozostały po nich groby na pięciu ewangelickich cmentarzach na Białołęce. Po wojnie rozgrabionych, zaniedbanych, dziś porośniętych krzakami i mchem.

Nekropolia olędrów na Kępie Tarchomińskiej jest jednym z czterech cmentarzy ewangelickich na Białołęce.

Czytaj też: Osiem miejsc, osiem zabytków i osiem historii. Ruszają Warszawskie Konserwacje 2024