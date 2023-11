Odzyskanie niepodległości po 123 latach było prawdziwym cudem i świadectwem wspólnoty Adam Abramiuk 10.11.2023 16:02 Jutro w całym kraju uroczystości w związku ze Świętem Niepodległości. Gościem Poranka RDC był dr Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski. Jak podkreślał na antenie „historia daje piękne świadectwo, że jako Polacy jesteśmy wspólnotą”.

M.Przeperski: Wskrzeszenie państwa polskiego po 123 latach niewoli było prawdziwym cudem (autor: pixabay)

Wskrzeszenie państwa polskiego po 123 latach niewoli było prawdziwym cudem - mówił w "Poranku RDC" dr Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski.

Jutro obchodzimy 105. rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę. II Rzeczpospolita, utworzona po I Wojnie Światowej i wyzwolona z zaborów, została zszyta z trzech zróżnicowanych fragmentów. Jak tłumaczył Przeperski, to powodowało, że odrodzenie Państwa było ogromnym wysiłkiem.

– To różnice były przeogromne, zaczynając od tego, że tu krańcówki, a tu pętle. Tu ruch lewostronny i prawostronny. Proszę sobie wyobrazić, że mieliśmy 5 czy 6 porządków prawa małżeńskiego. Oczywiście 11 listopad jest tu symbolicznym początkiem, bo nie wszędzie w kraju. O ile 11 listopada mogłaby pewnie świętować Warszawa, no to już Kraków trzydziestego pierwszego października spokojnie, ale Poznań pewnie pod koniec grudnia dopiero – mówił Przeperski.

– Ta historia daje piękne świadectwo, że jako Polacy jesteśmy wspólnotą, o ile tylko tego chcemy – dodał historyk.

– Jeżeli spojrzymy na rok 1918 poziom skłócenia polskich elit, piłsudczycy i ludowcy i endecy, a później oczywiście jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojennego konflikty były niebywałe. Ja bym powiedział, że one były daleko ostrzejsze niż dziś – mówił Przeperski.

Jak podkreślił – to było arcytrudne, ale można powiedzieć, że udane.

– Wyliczenie niedoskonałości II RP zajęłoby nam dużo czasu. Natomiast podstawowym sukcesem jest to, że ona stworzyła bardzo twardy fundament pod Polską nowoczesność, nie sowiecką, nie komunistyczną, tylko suwerenną. Nie tylko w sensie symbolicznym, że dzisiaj mamy się do czego odwołać, ale również jeżeli chodzi o kulturę, o myśl patriotyczną, pewnego rodzaju postawy bez II RP tego by nie było – mówił Przeperski.

Jutro w całym kraju odbędzie się szereg uroczystości w związku ze Świętem Niepodległości. W Radiu dla Ciebie będziemy informować o wydarzeniach organizowanych na terenie Mazowsza.

Posłuchaj całej rozmowy: Niepodległość