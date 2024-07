Plaga kradzieży w Parku Wodnym Moczydło. Łupem padają... klapki Cyryl Skiba 04.07.2024 09:59 Uwaga na złodziei w Parku Wodnym Moczydło. Ich łupem padają nie telefony czy portfele, a... klapki. W ostatni weekend utratę obuwia zgłosiło kilkanaście osób, z czego - według nieoficjalnych informacji - takie kosztujące nawet 1,4 tys. zł.

Park Wodny Moczydło (autor: UM Warszawa)

Kierownik Moczydła Paweł Wiśniewski podkreśla, że sprawa jest bardzo trudna do wyjaśnienia.

- My informujemy, żeby ci państwo zgłaszali to na policję, bo ochrona jest wyczulona, no ale przy takiej ilości klientów i jeszcze sposobów kradzieży, jeszcze widzieliśmy na jednym nagraniu, jak ktoś podchodzi i zakłada sobie klapki jak swoje, to dziwne, żeby ktoś kogoś złapał - mówi.



Policja w sprawie skradzionych klapek nie miała żadnych zgłoszeń. Według regulaminu basenu, ochrona basenu nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

