„To osiedle nas zabije”. Miasto chce postawić blok bez konsultacji z mieszkańcami

Protestujący mieszkańcy osiedli we warszawskich Włochach tracą nadzieję. Przy ulicy 1 Sierpnia mają powstać nowe bloki. Wystosowali do ratusza wniosek o konsultacje, pod którym podpisało się 300 osób. Miasto wciąż zwleka z odpowiedzią. — My się tu udusimy po prostu, bo tu jest niewielki teren — komentuje jedna z mieszkanek — tu nawet nie ma gdzie palca wetknąć — dodaje druga.