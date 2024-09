Utrudnienia na 1. linii metra. Zamknięte trzy stacje, pociągi jeżdżą w pętlach [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 26.09.2024 14:37 Utrudnienia na pierwszej linii metra. Ze względu na zdarzenie na stacji Dworzec Gdański, pociągi M1 jeżdżą w dwóch pętlach. Zamknięte są trzy stacje: Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański i Świętokrzyska.

Utrudnienia w kursowaniu metra na linii M1 (autor: RDC)

Metro linii M1 na skróconych trasach. Utrudnienia spowodowane są zdarzeniem na stacji Dworzec Gdański. Na miejscu pracuje policja.

- Do czasu otwarcia tej stacji pociągi M1 będą jeździły w dwóch pętlach - informuje rzeczniczka metra warszawskiego Anna Bartoń. - Pierwsza z nich będzie obowiązywać od stacji Kabaty do stacji Centrum, druga zaś od stacji Wilsona do stacji Młociny - mówi.



Została uruchomiona zastępcza linia autobusowa na odcinku: plac Wilsona – Mickiewicza – Andersa – plac Bankowy Marszałkowska – rondo Dmowskiego.

