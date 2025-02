Metadon stosowany w leczeniu uzależnień problemem na Pradze Północ. We wtorek spotkanie radnych Adrian Pieczka 16.02.2025 14:43 Tematem funkcjonowania klinik leczenia uzależnień na terenie Pragi Północ zajmą się we wtorek radni. Przepisywany jest w nich metadon - środek stosowany u osób wychodzących z ciężkich uzależnień od substancji psychoaktywnych. Mieszkańcy dzielnicy wskazywali naszemu reporterowi, że w dzielnicy jest problem zażywania i handlu tym środkiem.

Ulica Brzeska w Warszawie (autor: RDC)

Radni Pragi Północ we wtorek spotkają się w temacie funkcjonowania klinik leczenia uzależnień na terenie dzielnicy. To tam jest przepisywany metadon - środek stosowany u osób wychodzących z ciężkich uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Mieszkańcy dzielnicy wskazywali naszemu reporterowi, że w dzielnicy jest problem zażywania i handlu tym środkiem.

- Jak się chodzi przez spacerniak, to widzi się, jak chodzą, leżą zamroczeni - usłyszał.



Jak mówi wiceprzewodniczący rady dzielnicy Krzysztof Michalski, na komisji bezpieczeństwa radni chcą podjąć stanowisko, które zobliguje władze dzielnicy do podjęcia działań.

- Nie ukrywajmy, że temat jest o tyle trudny i specyficzny, że sama dzielnica sobie z nim nie radzi. Nie jesteśmy przeciw leczeniu osób uzależnionych, to trzeba jasno powiedzieć. Natomiast problem zaczyna się ze skalą tych działań, to jest jedna rzecz. A druga to jest kwestia tego rynku narkotykowego, który się wykształcił na Pradze w ostatnich miesiącach - tłumaczy.



Jak dodaje Michalski, radni sprawdzają również zgodność funkcjonowania takich placówek z miejscowym prawem.

- W postaci na przykład zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ja na przykład taką interpelację złożyłem niedawno, aby wszystkie trzy punkty, bo o trzech punktach mówimy, pod tym kątem sprawdzić, a to wzięło się z tego, że od lat mieszkańcy ulicy Kijowskiej 7, gdzie działa taki punkt leczenia osób uzależnionych, wskazują na przepisy, które zabraniają działalności tam podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia - mówi.



Rzecznik Pragi Północ Julian Rembelski zapowiada, że odbędzie się robocze spotkanie z władzami Warszawy i ekspertami.

- Celem będzie omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem lecznic substytucyjnych w kontekście apeli mieszkańców. Stawiamy na dialog z miastem w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Dzielnica analizuje możliwe sposoby rozwiązania tego problemu, biorąc pod uwagę zarówno kwestie związane z lecznicami, jak i problem handlu środkami odurzającymi, który również będzie przedmiotem rozmów - wskazuje.



Swoją kontrolę zapowiedziało również Ministerstwa Zdrowia.

