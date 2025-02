Bez tego dokumentu nie będzie odbudowy hali Marywilska 44. Ruszają konsultacje Przemysław Paczkowski 07.02.2025 06:12 Dziś ruszają konsultacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej. Ten dokument jest niezbędny w odbudowie spalonej w ubiegłym roku hali handlowej Marywilska 44. – Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, a tak naprawdę jeszcze w tym półroczu, ten plan będzie uchwalony – mówi radny Warszawy i członek komisji ładu przestrzennego Jarosław Jóźwiak.

Spalona hala targowa na Marywilskiej (autor: RDC)

To pozwoli odbudować spaloną halę kupiecką przy Marywilskiej w Warszawie – dziś ruszają konsultacje w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej.

Dokument umożliwi przywrócenie spalonej w maju ubiegłego roku hali Marywilska 44 na mapę Warszawy.

– Każdy plan, nawet taki, który obejmuje stosunkowo niewielki obszar i jego cel jest jasny, dotyczy odbudowy centrum handlowego, ale podlega tym samym procedurom. Dlatego teraz jesteśmy na etapie konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami – mówi rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

Radny Warszawy i członek komisji ładu przestrzennego Jarosław Jóźwiak chce, aby plan został przyjęty jak najszybciej.

– Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, a tak naprawdę jeszcze w tym półroczu, ten plan będzie uchwalony. Jest to warunek odbudowy tej hali, aby kupcy mogli wrócić do swoich normalnych zajęć, czyli do handlu, którym się tam zajmowali – mówi.

Po pożarze hali pojawiły się teorie spiskowe mówiące o tym, że teraz działka zostanie zabudowana przez mieszkania. Jak jednak zapewnia warszawski radny, plan zakład tylko handel.

– Jedną ze zmian, która tam nastąpi, to wprowadzenie trochę więcej zieleni, tak, aby ta przestrzeń była bardziej przyjazna dla klientów i użytkowników tej hali. Natomiast w żaden sposób nie dopuścimy tam innej funkcji niż ta funkcja handlowa – podkreśla.

Obszar planu ma powierzchnię około 15,8 ha. Położony jest pomiędzy bocznicą kolejową a ulicą Kupiecką, w sąsiedztwie odnogi Kanału Żerańskiego. Większość terenu zajmuje budynek Centrum Handlowego Marywilska 44 wraz z parkingiem oraz fragmentem ulicy Kupieckiej.

Swoje uwagi można zgłaszać od poprzez stronę konsultacje.um.warszawa.pl. Konsultacje potrwają do 14 marca.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

