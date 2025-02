Szkielety dinozaurów, słonia leśnego i jelenia olbrzymiego przy Krakowskim Przedmieściu RDC 12.02.2025 22:18 Na fasadzie Pałacu Staszica, przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, można oglądać mapping pokazujący zbiory Polskiej Akademii Nauk. Wśród nich np. szkielety dinozaurów, dla których brakuje miejsca do wyeksponowania. W planach jest powstanie w stolicy Muzeum Historii Naturalnej, gdzie znajdzie się około 4,5 mln eksponatów.

Naukowe projekty PAN na fasadzie Pałacu Staszica (autor: pan.pl)

Mapping wyświetlany na fasadzie Pałacu Staszica za pomocą światła i dźwięku pokazuje plany Polskiej Akademii Nauk.

Rzecznik Polskiej Akademii Nauk Robert Papliński zaznaczył, że mapping został przygotowany specjalnie na potrzeby PAN.

Wyjaśnił, że w ramach projekcji prezentowane są treści związane z ideą utworzenia w Warszawie Muzeum Historii Naturalnej, a także budowy nowego polskiego statku badawczego.

W części dotyczącej planów budowy nowego muzeum prezentowana jest część zbiorów PAN, które nie mają dotychczas miejsca do wyeksponowania – m.in. szkielety dinozaurów, słonia leśnego, jelenia olbrzymiego i lwa jaskiniowego. PAN dysponuje łącznie ok. 4,5 mln eksponatów, które docelowo będą mogły ujrzeć światło dzienne właśnie w planowanym Muzeum Historii Naturalnej.

Drugim ważnym projektem PAN jest budowa nowego statku badawczego, który wraz z projektem nowej stacji badawczej Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego staną się platformą współpracy międzynarodowej.

Mapping Polskiej Akademii Nauk na Pałacu Staszica wystartował 8 lutego i będzie wyświetlany do połowy marca. Można go oglądać codziennie, od poniedziałku do piątku od godz. 17, o każdej pełnej godzinie, aż do godz. 22.

