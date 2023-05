Magazyn nielegalnych papierosów w Warszawie zlikwidowany przez policję Cyryl Skiba 25.05.2023 17:53 Magazyn z nielegalnymi papierosami zaopatrujący ulicznych handlarzy - zlikwidowany. Sprzedaż miał prowadzić 32-letni obywatel Armenii. Papierosy z kontrabandy sprzedawał obcokrajowcom handlującym w rejonie ulicy Targowej czy Kijowskiej.

W Warszawie zlikwidowany magazyn papierosów (autor: KSP)

Mężczyzna najpierw wpadł przy ulicy Radzymińskiej - w aucie miał 300 paczek papierosów bez akcyzy. Usłyszał zarzuty, policja go wypuściła i potem go śledziła do podwarszawskich Marek.

- Na teren magazynów przyjechała honda kierowana przez znanego operacyjnym 32-latka. Mężczyzna zaparkował tyłem, w odległości około metra do drzwi kontenera. Następnie otworzył magazyn, po czym wyjął z niego ciemny worek. Policjanci skontrolowali mężczyznę, potem weszli do wynajmowanego przez niego kontenera. W środku znaleźli 4 pudła kartonowe, worek foliowy oraz walizkę podróżną wypełnione w całości papierosami - relacjonuje Edyta Adamus z komendy stołecznej policji.

Łącznie zabezpieczono 3500 paczek czyli 70 tys. szt. papierosów, różnych marek. 32-letniemu obywatelowi Armenii grozi do 3 lat więzienia.

