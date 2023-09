Nowe latarnie w Warszawie. Na ulicach pojawiło się 40 tysięcy lamp LED Adam Abramiuk 07.09.2023 08:27 Niemal wszystkie latarnie przy miejskich ulicach w Warszawie zostały wymienione na nowoczesne modele SAVA. Zarząd Dróg Miejski podsumował wielką inwestycję. W stolicy pojawiło się blisko 40 tysięcy nowych lamp ledowych. – To kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności – mówi rzecznik ZDM.

6 Nowe lampy miejskie na ulicach stolicy (autor: ZDM Warszawa)

Na ulicach Warszawy pojawiło się niemal 40 tysięcy nowych lamp ledowych. Teraz drogowcy będą wymieniać latarnie na ulicach gminnych, które podlegają dzielnicom.

– Płynnie przeszliśmy do wieszania na ulicach modeli, które są w zarządach dzielnic, tych najmniejszych uliczkach w Warszawie. Będziemy to kontynuować, jeżeli jednak uznać za cezurę liczbę 40 tysięcy, to można powiedzieć, że główne ulice w Warszawie są już oświetlane przez modele SAVA – mówi rzecznik ZDM Jakub Dybalski.

Nowoczesne lampy to nie tylko poprawa oświetlenia na jaśniejsze, ale też ogromne oszczędności.

– Modele SAVA w porównaniu do starych opraw zużywają mniej więcej o dwie trzecie prądu mniej. To więc kilkadziesiąt milionów złotych oszczędności – zauważa Dybalski.

Oszczędności pojawią się również pojawić podczas konserwacji nowych latarni. Wymiana modułów zajmuje zaledwie 2–3 minuty.

Wszystkie nowe lampy mają temperaturę barwową ustawioną na 3000K. Jest to standardowa przyjęta temperatura światła, wyjątek stanowią wysokie maszty oświetleniowe (4000K) znajdujące się zazwyczaj na węzłach drogowych.

Cała konstrukcja oprawy wykonana jest ze stopów aluminium. To pozwoli jej przetrwać co najmniej kilkadziesiąt lat.

Czytaj też: Wiadukt na Marywilskiej otwarty, ale nie do końca. „Może być niebezpiecznie”

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/PA