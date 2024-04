Konsultacje ws. nocnej prohibicji w Warszawie możliwe już w maju Mikołaj Cichocki 23.04.2024 19:45 Już w przyszłym miesiącu mogą rozpocząć się konsultacje społeczne dotyczące nocnej prohibicji w Warszawie. Aktywiści złożyli w grudniu petycję do władz miasta o zorganizowanie rozmów z mieszkańcami. Na ten moment nie podano żadnych oficjalnych terminów, ale mają być w maju/czerwcu - poinformowała nas Antonina Wróblewska ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Sklep z alkoholem (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Już w maju mogą rozpocząć się konsultacje społeczne dotyczące nocnej prohibicji w Warszawie - poinformowało nas Miasto Jest Nasze. Jak mówiliśmy w Radiu dla Ciebie, aktywiści złożyli w grudniu petycję do władz miasta o zorganizowanie rozmów z mieszkańcami. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział ich organizację po wyborach samorządowych, nie wskazał jednak konkretnego terminu.

- Jesteśmy na bieżąco informowani o postępach w tej sprawie - przyznaje Antonina Wróblewska ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. - Zgodnie z zarówno odpowiedzią na nasz wniosek z grudnia, jak i ja ostatnio rozmawiałam z panią wyznaczoną do kontaktu do tych konsultacji, konsultacje jako takie mają mieć miejsce i mają one się odbyć w maju - czerwcu. Na ten moment nie podano żadnych oficjalnych terminów - tłumaczy.

Kiedy prohibicja w Warszawie?

Antonina Wróblewska informuje, że ratusz jest już na finiszu planowania konsultacji.

- Taką informację uzyskaliśmy w odpowiedzi na nasz wniosek, że przygotowanie tych konsultacji już się wtedy odbywało, a teraz już jest coraz bliżej, żeby zostały przeprowadzone i potwierdzono mi, że zostaną uwzględnione nasze propozycje, żeby to były bardzo szerokie konsultacje - wyjaśnia.



Nasz reporter zapytał mieszkańców, co sądzą na temat ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu.

Jak przekazał nam zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski, obecnie trwają ostatnie przygotowania i niebawem zostanie ogłoszona oficjalna data początku konsultacji.

Krok 1 z 4 NASTĘPNY KROK Czy w Warszawie powinna obowiązywać nocna prohibicja? TAK NIE Światowa organizacja WHO zaleca, aby jeden sklep z alkoholem przypadał na 1500 mieszkańców. Aktualnie w Warszawie jeden przypada na 309 osób.

Czytaj też: Nowa kładka w Warszawie nad Wisłą? Pomysłodawczyni mostu pieszo-rowerowego wskazała możliwą lokalizację