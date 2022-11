Jest umowa na budowę szkoły podstawowej na Chrzanowie Adam Abramiuk 28.11.2022 10:06 Budowa szkoły podstawowej przy ulicy Szeligowskiej to inwestycja wyczekiwana od wielu lat. Warszawski samorząd podpisał umowę z wykonawcą. Koszt to 84,7 milionów złotych.

Na Chrzanowie powstanie szkoła podstawowa (autor: UM Bemowo)

- Będzie to ogromna szkoła, bardzo potrzebna w tej części dzielnicy - mówi Natalia Walka z urzędu Bemowa.

- Będzie to nowoczesna, ekologiczna placówka edukacyjna dla około 1000 uczniów, w której znajdzie się 40 sal zajęciowych, 3 sale komputerowe, będzie też pracownia do fizyki, do chemii. Powstanie także sala gimnastyczna, oraz dodatkowe sale do gimnastyki korekcyjnej, sala rehabilitacyjno-terapeutyczna - dodaje.

Będzie też boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, siłownia plenerowa i plac zabaw.

Chrzanów się rozbudowuje i pilnie potrzebuje szkoły podstawowej. Wiele innych szkół w dzielnicy jest przepełnionych.

- Staramy się wprowadzać zmiany, jednak potrzebna jest ta nowa szkoła - dodaje Walka.

- Intensywnie pracujemy nad poprawą warunków szkole podstawowej nr 363, tak żeby udostępnić uczniom i nauczycielom więcej sal lekcyjnych. Trwają także prace nad zmianą obwodów w części szkół w tym regionie, do czasu wybudowania nowej szkoły dla mieszkańców Chrzanowa - wyjaśnia urzędniczka.

Wykonawca na budowę szkoły ma czas do września 2025 roku.

