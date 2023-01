Jest szansa na specjalne wyróżnienie bohaterskiego kierowcy stołecznego MZA Cyryl Skiba 25.01.2023 18:49 9 stycznia pan Mariusz, kierowca autobusu linii N83 podczas kursu stanął w obronie nagabywanej pasażerki. Rzecznik MZA, Adam Stawicki przekazał, że wniosek o nagrodę dla Pana Mariusza trafi prawdopodobnie na biurko prezydenta Warszawy.

Kierowca-bohater (autor: fb/mza)

- My oczywiści zadbamy o to, by ten czyn został wynagrodzony. Być może kierowca zostanie zgłoszony do nagrody Warszawskiego Transportu Publicznego - zaznacza rzecznik.

Pasażerka zaalarmowała kierowcę, że nieznany mężczyzna jest nachalny i narusza jej prywatność.

Pan Mariusz zatrzymał autobus na najbliższym przystanku. Bez wahania osłonił przestraszoną kobietę, każąc opuścić pojazd natrętowi. Ten zrobił to dopiero po wezwaniu na miejsce patrolu policji.