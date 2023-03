Informacje o pomocy psychologicznej w warszawskim metrze Adam Abramiuk 03.03.2023 14:14 Plakaty są już na wszystkich miejskich stacjach metra. Dodatkowo, komunikaty informujące o pomocy psychologicznej są odczytywane w wagonach.

Plakaty z informacjami o pomocy psychologicznej w warszawskim metrze (autor: Metro Warszawskie)

Mają służyć osobom, które są w kryzysie i planują targnąć się na własne życie – znajdą na plakatach numery wsparcia – mówi rzeczniczka metra Anna Bartoń.

– Co roku w warszawskim metrze dochodzi do kilku tragicznych zdarzeń. Zauważamy ten problem i staramy się w ten sposób wskazać miejsca do których każda osoba potrzebująca pomocy psychologicznej, czy to dziecko czy też dorosły może się zwrócić i uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie – mówi Bartoń.

Informacje będą zarówno na stacjach jak i w pociągach.

– Plakaty te znajdują się na tablicach informacyjnych w przejściach podziemnych, na peronach oraz w wagonach pociągów Skoda Varsovia. W pociągach Inspiro wgrywany jest specjalny komunikat wyzwalany przez maszynistę gdzie także podajemy numer całodobowego wsparcia – mówi Bartoń.

Według danych ratusza od 2020 do końca 2022 roku w miejscach publicznych doszło do blisko 160 zdarzeń o takim charakterze.

