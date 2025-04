Warszawskie metro ma już 30 lat. Jakie atrakcje dla pasażerów? RDC 07.04.2025 04:32 Pierwszy odcinek podziemnej kolei w stolicy otwarty został 30 lat temu. Z tej okazji dziś Metro Warszawskie zaprasza wszystkich pasażerów do wspólnego świętowania jubileuszu.

Stacja Metro Centrum (autor: Warszawski Transport Publiczny)

Pierwsze dwa pociągi podziemnej kolei ruszyły ze stacji Wilanowska dokładnie 7 kwietnia 1995 roku – niemal dokładnie po 10 latach od rozpoczęcia prac, które ruszyły 15 kwietnia 1985 r. Linia metra miała wówczas 11 kilometrów długości i 11 stacji – od Kabat do Politechniki. Wtedy pociągi metra liczyły po trzy wagony – były to rosyjskie składy z serii 81. Obecnie podróżni mogą korzystać z 39 stacji metra, łączna długość tras to prawie 40 km, a podróżnych wożą nowoczesne wagony z serii Inspiro, koncernu Alstom i Skoda Varsovia.

Świętowanie z metrem

Z okazji 30-lecia uruchomienia kursów na linii M1 Warszawskie Metro przygotowało dla mieszkanek i mieszkańców Warszawy kilka atrakcji.

W poniedziałek, 7 kwietnia, od wczesnych godzin porannych na stacji Świętokrzyska w rejonie galerii multimedialnej pasażerowie witani będą słodkim upominkiem z logo metra. Na trzech ścianach galerii wyświetlana będzie tzw. oś czasu z historią warszawskiego metra w pigułce.

Z kolei o godz. 15:00 na antresoli stacji Wilanowska (głowica południowa, ściana wschodnia) zostanie uroczyście odsłonięta jubileuszowa mozaika. To właśnie na tej stacji, w 1995 roku, odbyło się uroczyste otwarcie podziemnej kolei w Warszawie.

W części antresoli galerii Wilanowska – w ramach Akademii Sztuk Podziemnych – zaprezentowana zostanie wystawa z okazji 30. rocznicy uruchomienia przewozów pasażerskich metrem w Warszawie. Historia podziemnej kolei przedstawiona będzie też na ogrodzeniach Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty.

Tego dnia na monitorach w pociągach i na stacjach metra, a także na wybranych ekranach digitalowych w Śródmieściu wyświetlane będzie jubileuszowe logo Warszawskiego Metra.

