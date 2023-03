Dworkowa w Starej Miłośnie bez drzew. Trwa przebudowa ulicy i wycinka. „Za chwilę obudzimy się zabetonowani” Przemysław Paczkowski 06.03.2023 07:44 Piły poszły w ruch - mieszkańcy Starej Miłosny zaskoczeni. Okazuje się, że ulica Dworkowa ma być wyasfaltowana i wybetonowana od płotu do płotu. Z poboczy wycięte zostaną drzewa, sześć już usunięto.

Dworkowa w Starej Miłośnie bez drzew. Trwa przebudowa ulicy i wycinka (autor: RDC)

- To kolejna taka sytuacja, jesteśmy zalewani betonem - mówi społeczniczka z Inicjatywy Stara Miłosna dla drzew. - Mieszkamy na pięknym osiedlu w otoczeniu starodrzewia i w tym momencie ten starodrzew znika na naszych oczach. Za chwilę obudzimy się zabetonowani, co kompletnie jest sprzeczne z tymi standardami, które w tej chwili obowiązują wszędzie, czyli zachowujemy piękne drzewa, żyjemy w otoczeniu drzew, a nie w betonozie - tłumaczy.





I jak informują członkowie stowarzyszenia, drzewa z Dworkowej nie zostały oznaczone jako planowane do wycinki na miejskiej mapie.

- Pozwolenie na budowę zostało wydane, zanim zaczęły obowiązywać standardy o informowaniu o wycince - tłumaczy rzeczniczka urzędu dzielnicy Wesoła Katarzyna Wasiak. - Drzewa przy ulicy Dworkowej, które zostały usunięte 22 lutego bieżącego roku kolidowały z planowaną inwestycją przepompowni wód deszczowych i z chodnikiem i jezdnią ulicy Dworkowej - wskazuje.





Pozwolenie wydane zostało 12 lipca 2021 roku, a zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Czytaj też: Komisja rewizyjna zbada przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów