Dwie osoby poszkodowane w pożarze stadniny na Białołęce. Wśród nich jest dziecko 08.01.2023 09:22 Dwie osoby zostały poszkodowane w sobotnim pożarze stadniny koni do którego doszło na warszawskiej Białołęce. Jedną z nich był mężczyzna, który pomagał ugasić pożar, drugą jest dziewczynka która była świadkiem zdarzenia. W pożarze zginęło także 8 zwierząt - poinformowała straż pożarna.

Pożar stadniny koni na Białołęce (autor: PSP)

- Informację o pożarze dostaliśmy po godzinie 15. Palił się drewniany budynek stadniny Huculski Raj. Na miejscu było w sumie 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej - powiedział w niedzielę kpt. Szymon Kisieliński z warszawskiej Straży Pożarnej. Dodał, że akcja zakończyła się przed godziną 21. Budynek spalił się całkowicie.

Zaznaczył, że z budynku ewakuowano cztery osoby: dorosłego oraz troje dzieci.

- Po przebadaniu przez obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego zostali zabrani do szpitala. Był to mężczyzna, który był podtruty dymem jak również dziewczynka, która pod wpływem zdarzenia przez stres i sytuację która wpłynęła na to - mówił Kisieliński.

W pożarze zginęło osiem koni huculskich.

Pożar w stadninie

O godz. 15:34 wpłynęło zgłoszenie o pożarze w stadninie koni przy ul. Orneckiej w Warszawie - poinformowała w sobotę Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Po dojeździe na miejsce zastępów Państwowej Straży Pożarnej strażacy zauważyli pożar stajni o wymiarach 20x20 m. Z informacji strażaków wynika, że w środku stadniny wciąż znajdowało się 8 koni.

Policja wyjaśnia przyczyny zdarzenia.

