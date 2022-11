Duża akcja CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali 20 osób, w tym "Słowika" RDC 23.11.2022 12:02 Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało ponad 20 osób, wśród nich Andrzeja Z. ps. Słowik, Leszka D. ps. Wańka i Janusza P. ps. Parasol - poinformował w środę prokurator Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Zaznaczył, że CBŚP dokonało zatrzymań na polecenie mazowieckiego wydziału zamiejscowego departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji PK w Warszawie.

Duża akcja CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali 20 osób, w tym Andrzeja Z. ps. Słowik/zdjęcie ilustracyjne (autor: CBŚP)

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do wydziału i tam zostaną im postawione zarzuty - podał Karol Barchólski. - Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych - zapowiedział.

Zaznaczył, że udzielenie szerszych informacji będzie możliwe po zakończeniu czynności procesowych przez prokuratora.

