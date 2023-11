100 budynków na Chomiczówce bez ogrzewania i ciepłej wody. Awaria magistrali

Ponad sto budynków na warszawskiej Chomiczówce nie ma ogrzewania i ciepłej wody. Doszło do awarii magistrali przy ulicy Conrada 15a. – Trwają prace, by przywrócić ciepło. Liczę, że do godziny 22 awaria zostanie usunięta – przekazała rzeczniczka Veolia Energia Aleksandra Żurada.