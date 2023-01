Chcą ich eksmitować, bo mieszka z nimi dziecko. Komitet Obrony Lokatorów interweniuje ws. rodziny z Wilanowa Adrian Pieczka 10.01.2023 16:55 Eksmisja z powodu... dziecka. Komitet Obrony Lokatorów interweniuje w sprawie mieszkańców z Wilanowa, których chce wyrzucić z mieszkania Muzeum Pałacu Króla Jana III. Wynajmują od Muzeum lokal przy Potockiego, ale gdy dwa lata temu przyjęli pod swój dach dziecko, naruszyli warunki umowy.

Rodzina kilkukrotnie prosiła dzielnicę o pomoc i lokal zastępczy, ale nie dostała odpowiedzi.

- Mieliśmy opuścić lokal do końca marca 2021 roku - mówi Przemysław Błachnio. - Niedotrzymanie umowy najmu, gdyż zameldowała się żona z córką. Niedotrzymana została umowa i do widzenia - wyjaśnia.





- Wypowiedzenie umowy jest tu nieuprawnione - ocenia Zenobia Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. - Został zrobiony wtedy, kiedy zamieszkała tam wnuczka głównego najemcy, a był on zobowiązany obowiązkiem alimentacyjnym do tego, aby zapewnić im miejsce zamieszkania. W tamtym czasie ojciec dziecka był bezrobotny, stracił pracę w związku z covidem, no i nie było innej możliwości, żeby zapewnić warunki mieszkaniowe temu dziecku - mówi.





- Rodzina już trzy lata temu złożyła wniosek o lokal komunalny - dodaje Żaczek. - Niestety smutnym faktem jest to, że w dzielnicy są śladowe ilości lokali komunalnych. Tam jest 25 lokali, które są do dyspozycji i dzielnica na razie nie buduje nowych. I póki co te potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone. Te osoby nie mają innego wyjścia, niż pozostać w tym lokalu - tłumaczy.





W piątek w sądzie odbędzie się sprawa o uznanie niezasadności wypowiedzenia umowy najmu.

Czekamy na komentarz Muzeum Pałacu Króla Jana III. Zapytaliśmy też urząd dzielnicy Wilanów o to, czy jest w stanie znaleźć rodzinie lokal zastępczy, o który wnioskuje od trzech lat. Czekamy na odpowiedź.

