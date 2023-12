Wolskie centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży otwiera się w nowej odsłonie RDC 19.12.2023 19:17 Przytulne gabinety i komfortowa przestrzeń do rozmów z młodymi pacjentami – tak zmieniło się centrum zdrowia psychicznego, które znajduje się na terenie Szpitala Wolskiego. Pierwsze spotkania ze specjalistami odbędą się jeszcze w grudniu. Warszawa przeznaczyła na inwestycję blisko 7 mln zł. – poinformował stołeczny ratusz.

Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie Szpitala Wolskiego w Warszawie zaprezentowało się w nowej odsłonie.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podkreślił, że specjaliści alarmują, że w ostatnim czasie liczba młodych osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie wzrosła dwukrotnie. – Wiemy, że zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży ma wpływ na ich całe życie, dlatego tak ważna jest jak najszybsza i najlepsza pomoc. Troska o kondycję psychiczną młodych warszawiaków jest jednym z naszych priorytetów – powiedział.

– W trosce o dzieci i młodzież w każdej miejskiej szkole zapewniamy dostęp do psychologa i kontynuujemy program wsparcia psychicznego dla uczniów i ich bliskich oraz dla kadry szkolnej. Otwieramy nowe placówki i zapewniamy również wsparcie specjalistów w miejskich przychodniach i szpitalach - w zeszłym roku z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej skorzystało blisko 9 tys. młodych pacjentów, którym udzielono ponad 52 tys. porad i konsultacji – podsumował prezydent.

Pomoc psychologiczna dla dzieci na Woli

Na terenie Szpitala Wolskiego, w pawilonie nr 11 znajduje się Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

– Aby zapewnić komfort zarówno pacjentom, jak i personelowi placówki, Warszawa przeznaczyła na przebudowę oraz wyposażenie nowego wolskiego centrum zdrowia psychicznego, niemal 7 mln zł. Jeszcze w grudniu będą się tu mogli zgłaszać pierwsi pacjenci, a co ważne wizyty odbywają się bez skierowania. Placówka oferuje dzieciom i nastolatkom w kryzysie psychicznym m.in. psychoterapię indywidualną i grupową, konsultacje rodzinne, warsztaty i grupy dla rodziców – wyliczył prezydent.

Z oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego na Woli mogą również korzystać szkoły i inne placówki zajmujące się edukacją i opieką nad dziećmi.

Jak wspierać dzieci w kryzysie?

Dr nauk med. Cezary Żechowski, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, kierownik oddziału dziennej rehabilitacji psychiatrycznej dla młodych pacjentów, podkreśla rolę kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie.

– Zaczęliśmy od wsparcia w dramatycznym dla młodych ludzi momencie, jakim była pandemia. Chcemy z zespołem kontynuować pomoc dzieciom i nastolatkom najbliżej ich otoczenia, środowiska, w którym codziennie funkcjonują. Korzystamy z najnowszych narzędzi i rozwiązań terapii, nawiązaliśmy również współpracę międzynarodową z innymi specjalistami w dziedzinie psychiatrii – dodał.

Do zapisania się do wolskiego centrum zdrowia psychicznego dla młodych pacjentów nie jest potrzebne skierowanie, wyjątkiem jest oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, gdzie skierowanie jest wymagane.

Co się zmieniło w centrum zdrowia psychicznego?

Jak dodała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, zakres inwestycji w Szpitalu Wolskim polegał na przebudowie pomieszczeń pierwszego piętra pawilonu nr 11 i objął kompleksowe prace projektowe, wielobranżowe roboty budowlane oraz zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń.

W ramach wyposażenia ze środków miasta zakupiono m.in. narzędzia do diagnozy psychologicznej, narzędzia terapeutyczno-diagnostyczne (gry, zabawki, artykuły papiernicze, materace), narzędzia terapeutyczne do wspomagania integracji sensorycznej, technik relaksacyjnych i zajęć wyciszających, sprzęt komputerowy, meble medyczne i meble biurowe.

– Po modernizacji piętra, na terenie 460 m kw. powstało 10 komfortowych gabinetów przystosowanych do prowadzenia terapii indywidualnej i rodzinnej, dwie sale do prowadzenia terapii grupowej, gabinet pielęgniarski i zaplecze socjalne. Do dyspozycji pacjentów, w celach terapeutycznych będzie również ponad 120-metrowy taras w budynku oraz plac zabaw i ogród sensoryczny o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m. kw., które znajdują się w pobliżu pawilonu nr 11 na terenie Szpitala Wolskiego – dodała wiceprezydent Kaznowska.

Opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży w Polsce

W ramach opieki psychiatrycznej dla dzieci i nastolatków w Polsce funkcjonuje III poziomowy system. Pierwszy poziom to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, w których świadczenia udzielane są w trybie ambulatoryjnym, przez psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. Ośrodki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualnej, rodzinnej, grupowej), wizyty i porady. Przeznaczone są dla osób, które nie wymagają diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii.

W ramach tego poziomu w miejskich podmiotach funkcjonuje 8 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży m.in. na terenie Śródmieścia, Woli, Ursusa, Ochoty, Bielan, Białołęki, Wawra.

Drugi poziom opieki psychiatrycznej obejmuje funkcjonowanie centrum zdrowia psychicznego, gdzie młodzi pacjenci mają dostęp do szerszego zakresu świadczeń, niż w ośrodkach opieki psychologicznej. Na tym poziomie są pod opieką lekarzy psychiatrów oraz prowadzona jest bardziej zaawansowana opieka terapeutyczna.

Centra obejmują opieką psychiatryczną pacjentów, którzy mają już za sobą terapię w ośrodkach pierwszego poziomu referencyjnego. Wsparcie w tym zakresie oferuje 8 miejskich podmiotów leczniczych m.in. poradnie na Żoliborzu, Woli, Ursynowie, Ochocie, Pradze-Północ i Pradze-Południe.

Najbardziej specjalistyczną pomoc w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego (III poziom referencyjny) udzielają wysokospecjalistyczne placówki, do których wymagane jest skierowanie. Adresy podmiotów znajdują się na stronie NFZ.

