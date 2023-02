Bramki ABC także dla dzieci. Mają ułatwić odprawę na lotnisku Chopina Mariusz Niedźwiecki 16.02.2023 10:06 Od środy z automatycznych bramek ABC służących do odprawy może skorzystać więcej osób. Teraz odprawiać się szybciej mogą też dzieci od 12. roku życia, które maja co najmniej 140 centymetrów wzrostu.

Bramki do automatycznej odprawy granicznej na lotn (autor: Lotnisko Chopina)

- To biometryczne urządzenia do samodzielnego skanowania dokumentu - mówi rzecznik portu na Okęciu Anna Dermont. - Dodatkowym warunkiem skorzystania z bramki ABC po przylocie jest posiadanie biometrycznego dokumentu podróży - dodaje rzeczniczka.

Rozwiązanie ma skrócić kolejki do odprawy.

- Dotychczas rodzina z dziećmi podróżująca samolotem do Warszawy musiał się kierować do stanowisk obsługiwanych przez funkcjonariuszy straży granicznej, nawet jeśli rodzice mogli skorzystać z bramek ABC - zaznacza.

Pierwsze bramki ABC m.in. na lotnisku Chopina i w Modlinie straż graniczna ustawiła w 2019 roku. Od tamtej pory skorzystało z nich 4.7 mln pasażerów. Obecnie takie bramki znajdują się na 6 polskich lotniskach.

