Dziś Bieg Ursynowa. Zamknięta Aleja Komisji Edukacji Narodowej RDC 23.06.2024 13:05 Aleja Komisji Edukacji Narodowej po raz kolejny stała się areną zmagań biegaczy. Dziś rywalizują tam uczestnicy 16. Biegu Ursynowa. Na kilka godzin wyznaczone zostały objazdy, którymi pojadą kierowcy i autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Bieg Ursynowa (autor: ANETA MIKULSKA/mat. organizatora)

W Alei Komisji Edukacji Narodowej rywalizują uczestnicy 16. Biegu Ursynowa. Na potrzeby organizacji wydarzenia będzie zamknięty fragment alei KEN. Przygotowania do biegu rozpoczęły się dwie godziny przed planowanym startem. I tak o 8:00 została zamknięta jezdnia alei KEN w stronę Kabat, od Gandhi do Płaskowickiej, ale bez ronda Krahelskiej.

Całkowite zamknięcie obu jezdni alei KEN od Płaskowickiej (bez skrzyżowania) do Bartóka (także bez skrzyżowania) nastąpi o godzinie 9:30. Ruch na ursynowską arterię powróci około godzinny 11:00. Wyjątkiem będzie jezdnia przy urzędzie dzielnicy. Między Gandhi a Płaskowicką kierowcy pojadą pół godziny później.

W trakcie zawodów, od 9:30 do 11:00, zostaną zamknięte również wszystkie wloty ulic dochodzących do wyłączonego fragmentu alei KEN oraz wyjazdy z osiedli łączące się bezpośrednio z trasą biegu. Mieszkańcy ulic położonych przy jezdni w stronę Kabat będą mogli objechać utrudnienia ulicą Pileckiego, a osoby mieszkające po stronie jezdni w kierunku Służewa powinny kierować się do ulicy Rosoła. W czasie zawodów w alei KEN będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju, także na wyznaczonych miejscach postojowych.

Organizatorzy zachęcają, aby na bieg dojechać metrem. Start i meta zawodów znajdują się w sąsiedztwie stacji metra Imielin.

WTP na objazdach

W czasie zawodów autobusy linii: 136, 148, 179, 185, 193, 209, 217, 239, 263, 503, 715 i 737 będą kursowały objazdami. Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone o godzinie 8:00. Na objazd zostaną skierowane autobusy linii 217. Jadąc w stronę Natolina Płn., u zbiegu ulic Cynamonowej i Gandhi, skręcą w prawo i zatrzymają się na przystanku Polinezyjska 03. Stamtąd odjadą również w stronę Metra Wilanowska, a po drodze przejadą przez ulice Gandhi i Rosoła.

Od godziny 9:30 na trasy zmienione będą kierowane kolejne linie. Objazdami pojadą autobusy:

136, w kierunku Natolina Płn. ulicami: Dereniową, Płaskowickiej, zawrócą na rondzie Krahelskiej i zatrzymają się na pętli Natolin Płn. W drodze na pętlę Ostroroga przejadę przez Płaskowickiej, Dereniową, do swojej stałej trasy;

148 i 185 w obu kierunkach przejadą przez Dereniową, Płaskowickiej i Cynamonową;

179 w stronę Ursynowa Płn. ulicami: Płaskowickiej, Dereniową, Gandhi, Płaskowickiej, Roentgena, Pileckiego, Herbsta, Romera do stałej trasy; W stronę Os. Kabaty ulicami: Herbsta, Pileckiego, Roentgena, Płaskowickiej, Gandhi, Dereniową, Płaskowickiej, Rosoła i dalej swoją podstawową trasą;

193 w kierunku Ursynowa Płn. będą jeździły przez Cynamonową do przystanku Magellana 01. W stronę Bokserskiej pojadą Cynamonową, Gandhi, i Rosoła;

209 w stronę Ursynowa Płd. zawrócą na rondzie Webera i ulicą Herbsta dojadą do przystanku Dunikowskiego 02. W stronę Dawid pojadą ulicą Herbsta;

239 w obu kierunkach będą kursowały ulicą Herbsta do przystanku Dunikowskiego 02;

263 w obie strony przez ulice Płaskowickiej i Dereniową;

503 w kierunku Natolin Płn. pojedzie Cynamonową i Płaskowickiej do przystanku Natolin Płn. 08. W stronę Konwiktorskiej po zmianie kierunku na rondzie Krahelskiej przejadą przez Płaskowickiej, Cynamonową do Gandhi;

715 i 737 w kierunku Ursynów Płn. od ronda Webera pojadą ulicami Romera i Surowieckiego. Odpowiednio w stronę P+R Al. Krakowska i Cm. Południowego – Brama Płd. będą kursowały przez ulice Surowieckiego, Romera, a dalej swoimi podstawowymi trasami.

