Bieg Konstytucji 3 Maja. Można już się zapisywać, limit uczestników ograniczony RDC 05.04.2024 14:14 Ruszyły zapisy na Bieg Konstytucji 3 Maja, który jest częścią Warszawskiej Triady Biegowej upamiętniającej najważniejsze wydarzenia w historii Polski. Podczas pięciokilometrowej trasy biegacze i osoby uprawiające nordic walking przekroczą Wisłę w samym centrum stolicy. Trasa będzie optymalna także dla tych, którzy bieganie dopiero rozpoczynają.

Ruszyły zapisy do tegorocznego Biegu Konstytucji 3 maja (autor: zdjęcie ilustracyjne/pixabay)

Wystartowały zapisy na Bieg Konstytucji. W tym roku limit uczestników wynosi 5 tysięcy osób na biegu oraz 200 osób w kategorii „Nordic Walking”. Rejestracja trwa do 2 maja do godz. 20.00.

Nadchodzący bieg Konstytucji 3 Maja odbędzie się na podobnej jak rok temu trasie. Zmianie ulegnie jedynie miejsce startu i mety, które zostanie zlokalizowane przy placu Trzech Krzyży. Biegacze pobiegną trasą prostą i bardzo szybką. Liczba zakrętów zostanie ograniczona do minimum, a walory estetyczne zadowolą nawet najbardziej wymagających turystów i miłośników historii.

Bieg Konstytucji 3 Maja inauguruje już 32. edycję Warszawskiej Triady Biegowej. To bieg z olbrzymią tradycją, a przy tym świetna okazja na uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w aktywny sposób. W poprzednim roku niemal cztery tysiące uczestników pokonało pięciokilometrową trasę, mam nadzieję że w tym roku widzimy się w co najmniej tak samo licznym gronie. Zachęcam wszystkie warszawianki oraz warszawiaków do aktywnego spędzania czasu i wzięcia udziału w tej pięknej tradycji – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Bieg Konstytucji 3 Maja. Jaka trasa?

Biegacze od razu po starcie dobiegną do ronda generała Charles’a de Gaulle’a i skręcą w Aleje Jerozolimskie. Następnie miną Muzeum Narodowe oraz Muzeum Wojska Polskiego i wbiegną na Most Poniatowskiego.

Po zbiegnięciu z mostu wykonają nawrót na Rondzie Waszyngtona, by wrócić tą samą trasą, ale prowadzącą przeciwnym pasem. Meta zlokalizowana będzie w tym samym miejscu, w którym odbywał się start.

32. edycja Warszawskiej Triady Biegowej

Bieg Konstytucji 3 Maja to impreza, która na trwale wpisała się w stołeczny kalendarz biegowy. Niepowtarzalna atmosfera, świetna organizacja i unikalna, wygodna trasa zainauguruje 32. Edycję Warszawskiej Triady Biegowej. Następny przystanek cyklu to Bieg Powstania Warszawskiego oraz Bieg Niepodległości.

Warszawska Triada Biegowa to największy cykl biegowy w Polsce, dający możliwość radosnego świętowania rocznic wydarzeń mających olbrzymi wpływ bieg historii kraju. Podobnie jak w 2023 r. „Triada” jest organizowana przy współpracy Stołecznego Centrum Sportu Aktywna i Fundacji Maraton Warszawski.

Czytaj też: Radom współorganizatorem meczu reprezentacji Polski U-21 z Macedonią Północną