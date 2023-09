Działacze społeczni krytycznie o planach budowy basenu na Pradze RDC 28.09.2023 08:46 Wobec planów budowy basenu na Pradze Północ krytyczni są działacze społeczni. O kontrowersjach i planach dotyczących Ośrodka Namysłowska wypowiadała się audycji „Jest sprawa” Wanda Grudzień z Porozumienia dla Pragi. Jak podkreślała, zapowiadane prace cieszą, ale pojawiają się pewne zarzuty.

Co z kompleksem sportowym przy Namysłowskiej w Warszawie? (autor: Ośrodek Namysłowska AKTYWNA WARSZAWA/FB)

Działacze społeczni są krytyczni wobec planów budowy basenu na Pradze Północ. Chodzi o kompleks sportowy przy Namysłowskiej w Warszawie. W latach 70. było popularnym miejscem spotkań — dzisiaj wymaga gruntownego remontu.

Miasto przeprowadziło konkurs na koncepcję architektoniczną obiektu. Wanda Grudzień z Porozumienia dla Pragi podkreślała na antenie Radia dla Ciebie, że zapowiadane prace cieszą, ale pojawiają się pewne zarzuty.

— Przede wszystkim największy zarzut wobec tej inwestycji w obecnym kształcie, to jest to, że te baseny zewnętrzne, za którymi mieszkańcy tak tęsknią, one nie zostaną odtworzone na tym etapie — oznajmiła Grudzień.

Więcej miejsca i atrakcji

Wanda Grudzień dodała, że Ośrodek Namysłowska ma być rozbudowany.

— Będzie nowy budynek tej pływalni krytej, tam się pojawią też zmiany. Ma być na dole bistro, dodatkowo widownia. Tego tam obecnie nie ma. Ma być tam też trochę więcej atrakcji, będą też zmiany w funkcjonowaniu, godziny otwarcia mają być przedłużone — wymieniła.

Całkowity koszt planowanej inwestycji ma wynieść około 60 milionów złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2027 roku.

Posłuchaj całej audycji: „Jest sprawa” Co dalej z Ośrodkiem Namysłowska?

