Więcej elektrycznych autobusów na stołecznych drogach. Ile pojazdów przybędzie?

Na warszawskich drogach pojawi się trzydzieści nowych autobusów elektrycznych. Będą to znane warszawiakom Solarisy oraz chińskie Yutongi. Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowy na dostawę nowego taboru. Dzięki temu już w najbliższym czasie liczba autobusów elektrycznych w Warszawie wzrośnie do ponad dwustu.

Więcej "elektryków" na stołecznych drogach (autor: UM Warszawa)

Nowe elektryczne Solarisy i Yutongi wkrótce pojawią się na warszawskich ulicach. Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowę na dostawę taboru. W sumie będzie to 30 pojazdów.

Rzecznik MZA Adam Stawicki informuje, że pierwsze to znane warszawiakom Solarisy.

— W fabryce w Bolechowie powstanie 12 autobusów, podobnych do tych, które znamy już z warszawskich ulic. Będą to Solarisy Urbino 12 w wersji elektryk z pantografem, który umożliwia doładowanie tych pojazdów, podczas postoju na pętli na mieście — mówi Stawicki.

Nowe Solarisy będą niskopodłogowe. Zostaną wyposażone m.in. w klimatyzację, wyznaczone miejsca dla wózków, system informacji pasażerskiej, system zliczania pasażerów przekazujący dane online, monitoring i blokady alkoholowe dla kierowców.

Autobusy o mocniejszej baterii

Pozostała osiemnastka to chińskie Yutongi. Jak dodaje rzecznik, będą to autobusy o mocniejszej baterii, co pozwoli na cały dzień jazdy.

— Ładowanie będzie się odbywało wyłącznie przez wtyczkę, czyli metodą plug-in, podczas postoju na zajezdni — wyjaśnia rzecznik.

„Obaj producenci mają dwanaście miesięcy na dostarczenie nowych pojazdów, ale jednocześnie deklarują, że dostawy chcieliby zrealizować jeszcze w tym roku” – przekazał stołeczny ratusz.

W sumie po dostawie w Warszawie będzie już 190 autobusów elektrycznych.

Do Miejskich Zakładów Autobusowych trafi również dwanaście autobusów elektrycznych zamówionych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Autobusy trafią do Warszawy w czterech partiach – pierwszy jesienią 2024 roku, pozostałe do końca lutego 2025 roku w trzech dostawach (trzy pojazdy w pierwszej partii i dwie transze po cztery pojazdy).

