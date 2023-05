Kontrterroryści na Stadionie Narodowym. Ćwiczą z policją i wojskiem Przemysław Paczkowski 17.05.2023 12:39 Atak, substancje wybuchowe i chemiczne oraz niebezpieczne przedmioty porzucone wśród kibiców — tak wygląda scenariusz ćwiczeń antyterrorystycznych prowadzonych dziś na PGE Narodowym. Organizatorem treningu jest Komenda Stołeczna Policji. — To wszystko po to, żeby przećwiczyć najtrudniejsze elementy, ale także wyeliminować ewentualne błędy — mówi rzecznik KSP Sylwester Marczak. Na miejscu był nasz reporter.

4 Na PGE Narodowym trwają ćwiczenia z zakresu współdziałania szeregu służb w przypadku zagrożenia. (autor: RDC)

Organizatorem treningu jest Komenda Stołeczna Policji. Przyjęty scenariusz na ćwiczenia to atak terrorystyczny.

Jak informuje rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Sylwester Marczak, ćwiczone jest reagowanie w czasie zakrojonego na szeroką skalę ataku.

— Dzisiaj niestety to zagrożenie się pojawi i tutaj. Naszym działaniom przyglądają się: Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji, kontrterroryści, Żandarmeria Wojskowa oraz wiele innych podmiotów — mówi Marczak.

Ćwiczenia mają na celu przeprowadzenie symultanicznego ataku terrorystycznego polegającego na wykorzystaniu przez zamachowców urządzeń wybuchowych z czynnikiem chemicznym, pojazdu oraz plecaka zawierającego ładunek z czynnikiem biologicznym.

Scenariusz ćwiczeń nie jest łatwy. Przewidziane jest użycie urządzeń wybuchowych i substancji chemicznych oraz niebezpiecznych przedmiotów porzuconych wśród kibiców.

— To wszystko po to, żeby przećwiczyć te najtrudniejsze elementy, ale także wyeliminować ewentualne błędy, które mogłyby się pojawić. Po to są ćwiczenia, żeby przede wszystkim doskonalić się w zapewnieniu bezpieczeństwa — podkreśla Marczak.

Tego typu ćwiczenia są szczególnie ważne w świetle konfliktu w Ukrainie, a także ze względu istniejącego zagrożenia zamachami terrorystycznymi.

Ćwiczenia mają nie tylko sprawdzić gotowość służb w zakresie systemów reagowania, rozpoznawania zagrożeń, czy stosowania efektywnych procedur ewakuacyjnych, ale przede wszystkim utrwalać w praktyce metody współdziałania poszczególnych podmiotów biorących udział w działaniach. pic.twitter.com/ZpTx4imLtU — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 17, 2023

