Archologowie wkroczą na teren Reduty Ordona. Jest wniosek o przeprowadzenie prac Przemysław Paczkowski 26.09.2023 20:43 Na teren Reduty Ordona wkroczą archeologowie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się z wnioskiem do stołecznego ratusza o przeprowadzenie prac na tym terenie. To w związku z planowaną budową na działkach Skarbu Państwa formy upamiętnienia historycznej obrony Warszawy.

Prace archeologiczne na terenie Reduty Ordona w 2015 roku (autor: UM Warszawa)

Ministerstwo Kultury zwróciło się z wnioskiem do stołecznego ratusza o przeprowadzenie prac archeologicznych na terenie Reduty Ordona. Ma to związek z przyszłymi pracami w tym miejscu. Chodzi zbudowanie na działkach Skarbu Państwa formy upamiętnienia historycznej obrony Warszawy.

- Jest jedno „ale” - zwraca uwagę na koszty prac archeologicznych wiceburmistrz Ochoty Grzegorz Wysocki. - Takie prace nie są tanie. Ja nie będę teraz mówił o konkretnych kosztach, bo ustalamy je razem z Muzeum Archeologicznym. Mnie się wydaje, że ta kwota oscyluje między 1 a 3 mln złotych, jeśli mówimy o poważnych pracach. Jak poznamy cenę, to zwrócimy się do miasta o środki - mówi.





Jeśli miasto znajdzie środki, to urzędnicy będą musieli złożył wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie takich prac.

- Nie będziemy utrudniać prac - zapewnia rzecznik Mazowieckiego Konserwatora Zabytków Andrzej Mizera. - Nasz urząd już za pierwszym razem wydał zgodę na przeprowadzenie prac archeologicznych. Teraz, jak tylko wniosek do nas wpłynie, to będzie podobnie - tłumaczy.





Finalny projekt oraz wykonawca upamiętnienia Reduty Ordona ma zostać wyłoniony po pracach archeologów w drodze konkursu.

