Rozebrali zabytkowy budynek na Starych Bielanach. Konserwator zawiadamia prokuraturę

Zabytkowy budynek na Starych Bielanach rozebrany. Konserwator zawiadamia prokuraturę. Chodzi o modernistyczny budynek przy ulicy Grębałowskiej 11. Mazowiecki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki uważa rozbiórkę za nielegalną.

Zabytkowy budynek na Starych Bielanach rozebrany (autor: MWKZ)

Na Starych Bielanach doszło do rozbiórki modernistycznego budynku przy ulicy Grębałowskiej 11. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki uważa rozbiórkę za nielegalną i zawiadamia prokuraturę.

Budynek znajdował się w Gminnej Ewidencji Zabytków i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

- W stosunku do tego budynku toczone było postępowanie o wpis do rejestru zabytków, a jeżeli takie postępowanie jest, to wtedy już w mocy prawa wszelkiego rodzaju prace są wstrzymywane. Mówimy o tak zwanej ochronie tymczasowej - mówi rzecznik MWKZ Andrzej Mizera.

W poniedziałek teren i budynek skontrolowali w asyście policji przedstawiciele MWKZ. "Zawiadomiliśmy Prokuraturę Rejonową Warszawa-Żoliborz o popełnieniu przestępstwa. Pismo z żądaniem wyjaśnień skierowaliśmy do PINB" - przekazał konserwator.

Nieruchomość w wojewódzkiej ewidencji zabytków znajduje się od 2010 r. Dwa lata później została ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

Budynek przy ulicy Grębałowskiej 11 jest jednym z kilku modernistycznych domów, które powstały na tej ulicy. Zostały wybudowane w latach 1934-1937 według projektu Romualda Millera. Większość z nich jest niemal identyczna, powtarza się główny korpus w formie prostopadłościanu krytego płaskim, wysuniętym dachem. Ozdobą ścian są listwowe aplikacje.

