Drogowcy pracują na alei Sikorskiego na Stegnach [UTRUDNIENIA] RDC 03.10.2023 11:36 Od dziś utrudnienia na Stegnach w Warszawie w związku z pracami na skrzyżowaniu alei Sikorskiego z ulicą Pory na przedłużeniu Leśnej Jeżyny. Przejazd w obie strony został tymczasowo zwężony.

7 Prace na al. Sikorskiego (autor: KAZMIERCZAK/ZDM Warszawa)

Ruszyły prace na skrzyżowaniu alei Sikorskiego z ulicą Pory na przedłużeniu Leśnej Jeżyny. Obecnie wykonawca prowadzi prace na lewych pasach obu jezdni alei Sikorskiego. Przejazd w obie strony jest tymczasowo zwężony.

Zarząd Dróg Miejskich we współpracy z deweloperami wybuduje w tym miejscu lewoskręt z alei Sikorskiego. Pozwoli to na wjazd na osiedle Pod Skocznią z obu kierunków. Dodatkowo powstanie sygnalizacja świetlna i nowe przejście dla pieszych. Sygnalizacja będzie więc pracować akomodacyjnie – zielone światło dla samochodów zgaśnie tylko w przypadku zbliżenia się przechodnia do jezdni.

Wykonawca już od połowy września pracuje w terenie. Roboty rozpoczął od chodników, a już w piątek, 28 września, przystąpił do budowy samego lewoskrętu.

Prace te wymagają zamknięcia lewych pasów alei Sikorskiego. Na jezdni w stronę alei Wilanowskiej zajęcie lewego pasa Sikorskiego rozpocznie się około 20 metrów przed ulicą Pory. Kierowcy jadący w kierunku alei Witosa będą mieli mniej o jeden pas ruchu na około 125 metrów przed przyszłym skrzyżowaniem.

Taka organizacja ma obowiązywać do piątku 6 października.

