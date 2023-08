Prezydent A. Duda: Każdy uczestników Bitwy Warszawskiej napisał nową kartę historii RDC 15.08.2023 11:48 Tamtego upalnego lata Bitwę Warszawską wygrali ochotnicy, którzy wyszli do walki wprost ze swoich wsi i miasteczek. Znali smak niewoli, dlatego widząc nadchodzące od wschodu zagrożenie utraty niedawno odzyskanej wolności, chwycili za broń — napisał do uczestników obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości w Ossowie list przeczytał doradca prezydenta i prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz.

2 Tadeusz Deszkiewicz odczytał w Ossowie list od Prezydenta RP (autor: RDC)

W Ossowie odbywają się dziś obchody 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Rozpoczęły się o godzinie 8:00, modlitwą przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć ks. Ignacego Skorupki w Ossowie. Tuż po złożone zostały kwiaty pod pomnikiem ks. Ignacego Skorupki przy Szkole Podstawowej w Ossowie. O godzinie 9:30 odprawiona została uroczysta Msza Święta na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej, koncelebrowana przez Biskupa Diecezji Warszawsko-Praskiej JE Ks. Romualda Kamińskiego.

Nauka płynąca ze zwycięstwa

Podczas Mszy Świętej list Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał jego doradca i prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz.

Przesłanie Prezydenta RP do organizatorów i uczestników obchodów 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

„Obchody Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej są okazją do mówienia o nauce płynącej ze zwycięstwa, którego skutki ukształtowały świadomość pokoleń Polaków. Obok tryumfu militarnego w sierpniu 1920 roku dokonał się drugi wielki tryumf w sercach i umysłach obywateli odrodzonej Rzeczypospolitej” — rozpoczął Prezydent RP.

„Polscy i zagraniczni historycy często wskazują, że rozbicie bolszewików pod Warszawą uratowało Europę przed ich najazdem na inne państwa kontynentu. Dla nas jednak, poza jego doniosłym znaczeniem geopolitycznym, sierpień 1920 roku był bezprecedensowym doświadczeniem wspólnoty i solidarności narodowej – był doświadczeniem polskości dla narodu, któremu przez 123 lata wmawiano, że polskości już nie ma. Tamtego upalnego lata Bitwę Warszawską wygrali ochotnicy, którzy wyszli do walki wprost ze swoich wsi i miasteczek. Wszyscy oni urodzili się pod zaborami. Wielu walczyło na frontach I wojny światowej. Wszyscy poznali jej oblicze. Znali smak niewoli, dlatego widząc nadchodzące od wschodu zagrożenie utraty niedawno odzyskanej wolności, chwycili za broń” — zaznaczył Andrzej Duda.

„Wkrótce wieść o ich zwycięstwie trafiała pod strzechy domów rodzinnych. Stała się tematem rozmów, kazań, artykułów. Napawała ich bliskich dumą, przywracała godność, stała się częścią tożsamości pokolenia, które wkrótce miało doświadczyć koszmaru totalitarnych ideologii niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. W Bitwie Warszawskiej 1920 roku zwyciężył naród, który od utraty państwowości w 1795 roku konsekwentnie poddawany był polityce wynaradawiania. Zaborcy walczyli z naszą kulturą, językiem, religią. Dwukrotnie stawaliśmy w zbrojnym oporze, w listopadzie 1830 roku i w styczniu 1863 roku. Ocalałych z powstańczych pól bitewnych spotykały wówczas nieznośne represje, które miały ostatecznie zniszczyć nasze umiłowanie wolności. Mimo to kolejne pokolenia Polaków wychowywane w niewoli przekazywały swoim dzieciom najcenniejszy dar — polskość. Taki właśnie naród, tacy Polacy w sierpniu 1920 roku pokonali bolszewików, zatrzymując ich pochód na zachód Europy” - zwrócił się do uczestników obchodów.

„Każdy zapisał nową kartę w historii”

„Dziś nie sposób mówić o bohaterach Bitwy Warszawskiej bez opisu tła, które ich ukształtowało. Każdy z nich, podejmując decyzję o wyjściu na pole bitwy, niósł w sobie bagaż doświadczeń rodziców i dziadków, wychowanych w cieniu 1795, 1830 i 1863 roku. Każdy z nich, stając oko w oko z czerwoną zarazą i pokonując ją, napisał nową kartę historii. Jej tytuł to „sierpień 1920”, a treść to nasza duma, chwała oręża i niezłomność” — odczytał Tadeusz Deszkiewicz.

„Niech żyje wolna Polska! Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym!” — zakończył Prezydent RP.

O godzinie 11:15 rozpoczął się Apel Pamięci i złożone zostały wieńce na Cmentarzu Bohaterów 1920 roku na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej. W dalszej części tj. o godz. 12:00 na Polach Ossowskich zorganizowany zostanie Piknik rodzinny, a o godzinie 14:00 rozpocznie się inscenizacja Bitwy Warszawskiej 1920 roku na Polach Ossowskich. To rozległe widowisko jest co roku prezentowane w dniu 15 sierpnia z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Wołominie już od 18 lat. Spektakularna rekonstrukcja walk angażuje blisko 200 rekonstruktorów, a przyciąga tysiące widzów, które przybywają całymi rodzinami, by uzmysłowić sobie wydarzenia sprzed 103 lat. Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Dziś także specjalne audycje w RDC w godz. 11:00-15:00. Na miejscu będzie dziennikarz Radia dla Ciebie Piotr Łoś.

Źródło: RDC Autor: RDC /PL