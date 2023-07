„Dziękuję, że jesteście”. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy WTA w Warszawie

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na kortach twardych w Warszawie. We wtorek liderka rankingu tenisistek wygrała z Niginą Abduraimową z Uzbekistanu 6:4, 6:3. Spotkanie trwało godzinę i 37 minut. – Dziękuję, że jesteście – powiedziała po meczu do polskich kibiców Świątek.