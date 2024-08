US Open. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy RDC 27.08.2024 20:12 Iga Świątek wygrała z rosyjską tenisistką Kamillą Rachimową 6:4, 7:6 (8-6) w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz, który wygrał z kazachskim tenisistą Timofiejem Skatowem 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-3).

Iga Świątek (autor: PAP/Marcin Cholewiński)

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z numerem jeden polska tenisistka wygrała we wtorek z Rosjanką Kamillą Rachimową 6:4, 7:6 (8-6).

Rachimowa w światowym rankingu zajmuje 104. miejsce. To było ich pierwsze spotkanie.

Wynik meczu 1. rundy singla kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) - Kamilla Rachimowa (Rosja) 6:4, 7:6 (8-6).

Hurkacz z awansem do drugiej rundy

Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiony z numerem siódmym polski tenisista wygrał z Kazachem Timofiejem Skatowem 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-3).

W światowym rankingu Skatow zajmuje 188. miejsce. To było ich pierwsze spotkanie.

W 2. rundzie podopieczny trenera Craiga Boyntona zmierzy się z Jordanem Thompsonem. 32. na liście ATP Australijczyk pokonał Francuza Constanta Lestienne'a 6:1, 6:3, 6:2. Z Thompsonem Hurkacz również wcześniej nie grał.

Wynik meczu 1. rundy singla mężczyzn:

Hubert Hurkacz (Polska, 7) - Timofiej Skatow (Kazachstan) 6:3, 7:6 (7-4), 7:6 (7-3).

Czytaj też: Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery. „Oddałem piłce 18 lat życia”