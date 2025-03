Kolizja na Morzu Północnym. Płoną dwa statki. Są poszkodowani RDC 10.03.2025 15:22 Płoną oba statki, które zderzyły się w poniedziałek na Morzu Północnym — przekazała agencja Reutera, powołując się na służby ratownicze. 32 poszkodowanych w poniedziałkowej kolizji tankowca i kontenerowca zostało przewiezionych na brzeg. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza i gaszenie ognia, który ogarnął obie jednostki.

Płoną oba statki, które uczestniczyły w kolizji na Morzu Północnym (autor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku/zdjęcie ilustracyjne)

Morska służba ratownicza RNLI powiadomiła o doniesieniach, wskazujących na to, że „wiele osób opuściło statki po kolizji” — poinformował Reuters.

Nie przekazano oficjalnie danych obu jednostek, jednak RNLI, powołując się na śledzący ruch morski serwis Vessel Finder, podała, że są to amerykański tankowiec MV Stena Immaculate oraz kontenerowiec Solong płynący ze Szkocji do Rotterdamu. Tankowiec — twierdzi agencja — stał na kotwicy, gdy doszło do kolizji.

Na pomoc zostały wezwane jednostki ratownicze ze Skegness, Bridlington, Maplethorpe i Cleethorpes oraz znajdujące się w pobliżu statki ze zdolnością do gaszenia pożarów — przekazała w oświadczeniu straż przybrzeżna. W akcji uczestniczy również helikopter ratowniczy oraz samolot straży.

Akcja ratunkowa

Martyn Boyers, szef portu Grimsby East, przekazał portalowi BBC, że po zderzeniu statków widziano „ogromną kulę ognia”. Stan ewakuowanych członków załóg nie jest znany.

Do kolizji doszło na Morzu Północnym u wybrzeży Hull, ok 250 km na północ od Londynu — podała agencja Reutera.

