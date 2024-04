M. Szczerba o ataku na Izrael: To okazja, żeby apelować do USA o pomoc, na którą czeka Ukraina RDC 14.04.2024 13:39 Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ocenił w niedzielę w Radiu dla Ciebie, że sprawa ataku Iranu na Izrael jest dobrą okazją do zaapelowania do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych. – Aby ta pomoc, na którą czeka Izrael, ale przede wszystkim Ukraina, została w końcu udzielona – mówił Michał Szczerba w RDC.

Konflikt na Bliskim Wschodzie (autor: Abir Sultan/PAP/EPA)

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ocenił w RDC, że atak Iranu na Izrael musi być skrytykowany i oceniony. Dodał też, że te wydarzenia mogą się bezpośrednio przełożyć na reakcję Amerykanów dotyczącą decyzji Kongresu w sprawie pakietu pomocowego, który zawiera pomoc militarną m.in. dla Izraela i Ukrainy.

– To dobra okazja, żeby zaapelować do Kongresu Stanów Zjednoczonych, aby ta pomoc, na którą czeka nie tylko Izrael, ale przede wszystkim Ukraina, została wreszcie udzielona. W tej sprawie to jest najważniejsze – powiedział poseł KO w audycji „Bez ogródek”.

Premier Donald Tusk w niedzielę na platformie X napisał, że „sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski”. Dodał, że „polskie państwo musi być silne, społeczeństwo solidarne, armia dobrze przygotowana, a pozycja międzynarodowa stabilna”.

Atak Iranu na Izrael

W nocy z soboty na niedzielę Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 300 dronów i pocisków rakietowych, z których 99 proc. zostało zestrzelonych. Irańskie siły zbrojne określiły atak jako odwet za zbombardowanie irańskiego konsulatu w Damaszku, gdzie zginęło kilku irańskich oficerów. Iran oskarżył o to Izrael.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiadał wcześniej, że na bezpośredni atak z Iranu jego kraj odpowie tym samym.

