Trwa gala Sportowiec Roku 2022 na Mazowszu [TRANSMISJA] RDC 26.01.2023 19:04 W Studiu Muzycznym Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej rozpoczęła się uroczysta gala Sportowiec Roku 2022 na Mazowszu. Zwycięzcę spośród 12 kandydatów, laureatów poszczególnych miesięcy, wybrali słuchacze Radia dla Ciebie.

List do uczestników gali Sportowca Roku 2022 na Mazowszu napisał Minister Sportu i Turystyki, Kamil Bortniczuk.

Mariusz Zagórski z Departamentu Igrzysk Europejskich 2023 @SPORT_GOV_PL odczytał list Ministra @KamilBortniczuk dla uczestników gali Sportowca Roku 2022 na Mazowszu pic.twitter.com/MHSvtxsZBx — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) January 26, 2023

Nagrodę sportowca stycznia 2022 roku na Mazowszu w imieniu Igi Świątek odebrał ojciec tenisistki, Tomasz Świątek.

Nagroda sportowca lutego 2022 roku na Mazowszu trafiła do siatkarki Olivii Różanski.

Najlepszym sportowcem marca był zawodnik MMA Patryk Kaczmarczyk. Nagrodę odebrała jego siostra, Paulina.

Nagroda sportowca sierpnia trafiła do @urszulalos94 🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️



Statuetkę w imieniu kolarki torowej odebrał jej brat, Jakub #cycling #sport pic.twitter.com/bywGXq8IZr — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) January 26, 2023

Trener Jerzy Engel i legendarny komentator Dariusz Szpakowski komentowali wybór Fernando Santosa na nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Trener Jerzy Engel i legendarny komentator @sport_tvppl Dariusz Szpakowski na gali Sportowiec Roku 2022 na Mazowszu o nowym selekcjonerze @LaczyNasPilka Fernando #Santos ⚽️#sport #pilkanozna pic.twitter.com/q91DX3KY5z — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) January 26, 2023

🏇🏊‍♀️🤺🏃‍♀️Pięcioboistka Oktawia Nowacka sportowcem września na #Mazowsze. Nagrodę odebrał mąż sportsmenki, Krzysztof#sport pic.twitter.com/thv90DMtaE — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) January 26, 2023

🎯Strzelec sportowy Tomasz Bartnik odebrał nagrodę najlepszego sportowca października na #Mazowsze w 2022 roku#sport #strzelectwo pic.twitter.com/DlEz1I7L7Z — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) January 26, 2023

Do wspólnej zabawy zachęca prezes Radia dla Ciebie Tadeusz Deszkiewicz. W studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej czeka nas wspaniały wieczór.

- Zainteresowanie jest ogromne tym wydarzeniem. Bardzo dużo słuchaczy do nas pisze, bardzo dużo słuchaczy chce się wybrać do nas, chociaż sala ma swoją pojemność, no i nie jesteśmy w stanie wszystkich zaprosić. Ale cała gala będzie na naszej antenie i będzie też transmitowana również w YouTube. No a uświetni to wydarzenie muzycznie Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Czekamy bardzo - mówi.

Do wspólnego spędzenia czasu zaprasza też szefowa promocji RDC Justyna Wawrzyńska.

- „Piosenka księżycowa”, „Zamigotał świat” - chyba to były nasze pierwsze pocałunki przy tych utworach i wszyscy je bardzo dobrze pamiętają, nucą do dziś - mówi.

- Myślę, że będzie to wspaniały koncert. Rzesza fanów będzie usatysfakcjonowana. Pani Kasia jest w świetnej kondycji. Jestem po rozmowach z managerem, wiem, że szykują dla nas kilka niespodzianek i sama nie mogę się doczekać - wskazuje.

Kto zostanie sportowcem roku?

Iga Świątek – sportowiec stycznia

Pierwsza rakieta świata wygrała nasz pierwszy plebiscyt w styczniu 2019 roku. Tym razem znów rozpoczęła rok z przytupem. Pochodząca z podwarszawskiego Raszyna 21-latka dotarła do półfinału wielkoszlemowego Australian Open, a wcześniej doszła do półfinału turnieju w Adelajdzie.

Olivia Różański – sportowiec lutego

Była czołową postacią IŁ Capital Legionovii Legionowo. 25-letnia przyjmująca urodzona we Francji była najlepiej punktującą Tauron Ligi i liderką klasyfikacji MVP. Jej drużyna w lutym wygrała wszystkie trzy spotkania.

Patryk Kaczmarczyk – sportowiec marca

W marcu wygrał swoją kolejną walkę w największej federacji mieszanych sztuk walki w Polsce – KSW. Zawodnik MMA z Radomia pokonał Michała Domina przez techniczny nokaut (ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

Łukasz Sekulski – sportowiec kwietnia

To był najlepszy miesiąc w najlepszym w karierze sezonie Łukasza Sekulskiego. Napastnik Nafciarzy zdobył w kwietniu aż pięć bramek. Wisła Płock wygrała trzy z czterech ligowych spotkań. Dzięki świetnej grze na wiosnę klub z Płocka zajął wysokie szóste miejsce na koniec rozgrywek.

Jan Błachowicz – sportowiec maja

Mieszkający i trenujący w Warszawie „cieszyński książę” został doceniony przede wszystkim za świetną walkę, którą stoczył podczas gali UFC w Las Vegas. Polak pokonał Serba z austriackim paszportem Aleksandara Rakicia. Walka była tak zacięta, że obaj nabawili się w jej czasie kontuzji. Polak oka, Rakic kolana. Ta druga okazała się groźniejsza i Serb musiał poddać walkę. To zwycięstwo może dać Błachowiczowi szansę na walkę o odzyskanie mistrzowskiego pasa UFC.

Ksawery Masiuk – sportowiec czerwca

Do Budapesztu na mistrzostwa świata jechał po naukę i lekcję odrobił z nawiązką. Już na 100 m grzbietem spisał się fantastycznie – zajął 6. miejsce. Na dystansie dwukrotnie sensacyjnie zdobył brąz.

Tamara Czumer-Iwin – sportowiec lipca

Zawodniczka warszawskiej Legii i kadrowiczka razem z reprezentacją w rugby siedmioosobowym zdobyła w lipcu mistrzostwo Europy. Polki najpierw wygrały turniej w Lizbonie, a później zajęły drugie miejsce w zawodach w Krakowie i to dało im pierwsze historyczne złoto.

Urszula Łoś – sportowiec sierpnia

Kolarka torowa fantastycznie spisała się podczas rozgrywanych w Monachium zawodów. Zawodniczka trenująca na torze w Pruszkowie, najpierw wraz z koleżankami zdobyła brązowy medal w sprincie drużynowym, później dołożyła srebro w keirinie.

Urszula Łoś | RDC

Oktawia Nowacka – sportowiec września

Pięcioboistka wywalczyła na Węgrzech srebrny medal w sztafecie. To kolejny sukces mieszkającej i trenującej w Warszawie zawodniczki. Ten najważniejszy zdobyła w 2016 r. gdy z Rio de Janeiro przywiozła brąz. Po Igrzyskach ogłosiła przerwę w karierze. W 2020 r. nawet oficjalnie zakończyła karierę, ale rok później znów wróciła do trenowania, a w tym znów sięgnęła po medal.

Tomasz Bartnik – sportowiec października

Nasz strzelec z Kairu przywiózł złoto, dwa srebra i jeden brązowy medal. Najważniejsze było srebro w trzech postawach: stojącej, klęczącej i leżącej, bo dzięki niemu wywalczył dla Polski nominację olimpijską w Paryżu. Zawodnik Legii przegrał tylko z Ukraińcem Serhiejem Kuliszem. W kolejnych startach Bartnik był drugi w karabinie leżąc – w której to pozycji strzelał z 300 metrów, a dorzucił też brąz drużynowy i złoto par mieszanych.

Bartłomiej Rośkowicz – sportowiec listopada

To był niemal nokaut. Bartłomiej Rośkowicz, pięściarz. zdobył aż 3/4 wszystkich głosów w plebiscycie Radia dla Ciebie. Pięściarz Legii Warszawa fantastycznie spisał się podczas rozgrywanych w Hiszpanii mistrzostwach świata. Młody zawodnik walczący w kategorii do 63,5 kg w drodze wygrał cztery walki i zatrzymał się dopiero w półfinale. W nim po wyrównanej walce uległ Gruzinowi Demirowi Kayali, mistrzowi Europy juniorów.

Artur Szalpuk – sportowiec grudnia

To jeden z najlepszych siatkarzy stołecznego klubu, który w grudniu wygrał 5 z 6 meczów. Gra na pozycji przejmującego. Trzykrotnie był wybierany jako MVP meczu. Średnio w każdym zdobywa 14 punktów. Jest także reprezentantem kadry narodowej – w biało-czerownych barwach zdobył m.in. mistrzostwo świata w 2018 roku oraz rok później brąz na mistrzostwach Europy.

Artur Szalpuk

Patron gali

„Gratulujemy czwartej edycji plebiscytu i życzymy w imieniu całej Rodziny Olimpijskiej sukcesu w przeprowadzeniu tego prestiżowego wydarzenia oraz kontynuowania tradycji na długie lata. Wszystkim laureatom, sportowcom życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych, bicia rekordów i wielu zwycięstw” – mówi Sekretarz Generalny PKOL Adam Krzesiński.

Darczyńcą gali „Sportowiec Roku” Radia dla Ciebie jest Fundacja PKO.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.

Transmisja na naszej stronie oraz na YouTube i Facebook. Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.

