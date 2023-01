Zwycięstwo gwarancją awansu. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się dziś z Saudyjczykami Przemysław Paczkowski 16.01.2023 15:49 Trzeba podnieść głowy i cieszyć się tym sportem - mówił przed meczem z Arabią Saudyjską były piłkarz ręczny Artur Siódmiak. Dzisiaj przed Biało-Czerwonymi ostatni mecz grupowy w pierwszej fazie mistrzostw świata. Polacy nie mogą przegrać, żeby myśleć o awansie do kolejnej fazy.

Zwycięstwo gwarancją awansu. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się dziś z Saudyjczykami (autor: Handball Polska/Twitter)

Rywalem Polaków Arabia Saudyjska, która - tak jak i Polacy - przegrała ze Słowenią i Francją.

- Jakościowo jesteśmy lepszym zespołem od Arabii - mówił w "Magazynie Sportowym" RDC Artur Siódmiak. - Ten mecz może mieć troszeczkę ciężki charakter na początku, bo trzeba wejść w ten mecz, natomiast może też pozwolić przynajmniej udowodnić naszym graczom, że można grać radosną piłkę ręczną, bo tak naprawdę trzeba się tym sportem cieszyć. Trzeba podnieść głowę do góry. Zwycięstwo daje nam awans do kolejnej rundy - tłumaczył.





- Zawodnicy muszą poradzić sobie z presją - dodał Siódmiak. - Dysproporcja jakości sportowej drużyn jest ogromna. Saudyjczycy przygotują się na nas w podobny sposób, jak to robiła ekipa z Francji czy ze Słowenii. Będą próbowali gdzieś tam środkiem zdobywać te bramki, wyłączyć nasze skrzydła, zawęzić to pole. Natomiast jeśli chodzi o ich poziom umiejętności, będzie dużo słabszy niż w poprzednich spotkaniach - wskazał.





W przypadku pozytywnego rezultatu, reprezentacja Polski zagra w 2. fazie turnieju w Krakowie. Porażka oznacza walkę o miejsca 25-32 w Płocku w miniturnieju o Puchar Prezydenta.

Początek spotkania Polska-Arabia Saudyjska o 20.30.

Czytaj też: Doping nie pomógł. Polscy piłkarze ręczni rozbici przez Słowenię