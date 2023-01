Ważne zwycięstwo koszykarskiej Legii. Zagrają w Pucharze Polski RDC 08.01.2023 18:49 W meczu 15. kolejki Energa Basket Ligi koszykarze Legii Warszawa pokonali na wyjeździe Eneę Zastal BC Zielona Góra 106:90. Dla legionistów był to pierwszy od 35 lat triumf odniesiony nad tym rywalem na jego terenie. Zwycięstwo to sprawiło także, że Zieloni Kanonierzy zagrają w lutowym turnieju o Suzuki Puchar Polski.

Koszykarze Legii Warszawa pokonali na wyjeździe Eneę Zastal BC Zielona Góra (autor: Legia Kosz)

Zielonogórzanie rozpoczęli ze sporą energią dzięki czemu bardzo szybko objęli prowadzenie 6:0. Ze strony Legii odpowiadał Geoffrey Groselle trafiający zarówno spod samej obręczy jak również z półdystansu. Po „trójce” Raya McCalluma Legia prowadziła 8:6 i cieszyła się niezłą skutecznością. Na cztery minuty przed końcem pierwszej odsłony meczu warszawianie prowadzili 20:11. Po przerwie na żądanie wciąż to Legia była lepsza co przypieczętowała wsadem Janisa Berzinsa. Efektowne zagranie ustaliło wynik pierwszej kwarty – 30:18 dla warszawiaków.

Przyspieszenie Warszawiaków

Zastal starał się wymuszać przewinienia rywala odważnie atakując kosz – najlepiej wychodziło to Przemysławowi Żołnierowiczowi dzięki któremu strata gospodarzy stopniała do sześciu „oczek”. Zieloni Kanonierzy grali szybko, często zamieniając kontrataki na punkty. Właśnie w takich okolicznościach dwukrotnie z rzędu zza łuku trafił Ray McCallum i Legia objęła najwyższe tego dnia powadzenie, 42:28. Podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego grali z dużym zaangażowaniem, walczyli o każdą piłkę co przynosiło efekty. Na półmetku spotkania Legia wygrywała aż 60:41.

Dominacja Legii

Pomimo wyraźnego prowadzenia stołeczna ekipa nie zamierzała się zatrzymywać. Skutecznie akcje kończyli Billy Garrett, Ray McCallum i Geoffrey Groselle. W końcu swoje pierwsze punkty w tym meczu zdobył Grzegorz Kulka, po czym tablica wyników wskazywała rezultat 72:47 dla gości. Gospodarze nie ustawali w wysiłku, by przed ostatnią kwartą zniwelować tę stratę i cel swój osiągnęli – po 30 minutach gry Legia prowadziła 83:67. Po kolejnym celnym rzucie za trzy punkty w wykonaniu Raya McCalluma na nieco ponad cztery minuty przed końcem meczu stało się niemal jasne, że to Legia będzie triumfować. Tak też się stało – Legia Warszawa pokonała Eneę Zastal BC Zielona Góra 106:90.

To dziewiąte zwycięstwo legionistów w trwającym sezonie Energa Basket Ligi. Triumf ten dał warszawianom przepustkę do gry w turnieju finałowym o Suzuki Puchar Polski, który zostanie rozegrany w dniach 16-19 lutego.

Składy:

Enea Zastal BC: Przemysław Żołnierewicz 23, Alan Hadzibegović 18, Bryce Alford 18, Sebastian Kowalczyk 8, Dusan Kutlesic 7, Karem Brewton 7, Aleksandar Zecević 4, Jan Wójcik 3, Szymon Wójcik 2, Michał Pluta 0, Jan Góreńczyk -, Jakub Kunc -.

Legia: Ray McCallum 31, Billy Garrett 17, Geoffrey Groselle 15, Travis Leslie 14, Łukasz Koszarek 8, Grzegorz Kamiński 7, Dariusz Wyka 6, Janis Berzins 5, Grzegorz Kulka 3, Jakub Sadowski 0, Szymon Kołakowski 0.

